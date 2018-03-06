vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта 2018, 04:07

Published 6 марта 2018, 04:07

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Председатель хабаровской краевой Думы проголосует на УИК школы № 38

6 марта 2018, 04:07
Сергей Луговской посетил избирательный участок № 160. Он прошёл процедуру «прикрепления» по месту нахождения. В школе № 38 в день выборов избиратели проголосуют, встретятся с хоккеистами «Амура», примут участие в розыгрыше IPhone 8, посетят народный стол и отпразднуют юбилей.

Председатель Законодательной Думы сегодня посетил избирательный участок в школе № 38 в Хабаровске. Администрация учреждения пригласила его в качестве почётного гостя. Процедура «прикрепления» к УИКу № 160 заняла семь минут. Сергей Луговской предъявил паспорт, заполнил заявление о внесении фамилии в список избирателей по месту нахождения и получил документ, подтверждающий право проголосовать на выбранном участке.

«Раньше, чтобы получить открепительный талон, я ездил в Советскую Гавань — там у меня прописка. Процедура открепления теперь очень простая, всего-то нужно прийти и за 5-7 минут прикрепиться прямо на участке» — рассказал Сергей Луговской.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», открепительный удостоверений на предстоящих выборах не будет. На заявление наклеят специальную защитную марку. С ней можно будет проголосовать на участке, который укажет сам гражданин.

После голосования избиратели смогут поучаствовать в проекте «Фото на выборах». Нужно сделать фотографию в специальной рамке, которая будет на избирательном участке. Выложить в социальную сеть с хештегом #Хабкрай27. Тот, кто больше всех наберёт лайков, получит приз — IPhone 8. За второе место дадут IPad, за третье — AppleWatch.

«18 марта этот участок посетят хоккеисты «Амура». Мы уже принципиально решили вопрос с руководством клуба. Будут это игроки основного состава или молодёжной команды «Амурские тигры» — пока не ясно. Игроков «Амура» ещё ждут игры в плей-офф, поэтому сложно сказать, кто будет присутствовать. Но в любом случае узнаваемые спортсмены на участке появятся, в фотографии и в автографе никому не откажут» — отметил председатель Думы.

В фойе школы, перед входом на избирательный участок,будут представлены скидочные продукты проекта «Народный стол. Наш выбор — 27». Избиратели смогут принять участие в опросе про благоустройство городских территорий и организацию образовательного процесса в школах.

«Выборы совпали с важной датой для нашей школы — 29 марта ей исполнится 80 лет. Это знаковая дата для всего педагогического коллектива, наших учеников и их родителей. У нас будет много интересного: спортивные мероприятия, рекламные ролики, приглашаем интересных гостей и устраиваем культурную программу» — поделилась директор школы № 38 Светлана Глухова.

Выпускники школы — известные спортсмены. Раньше в ней учился двукратный призёр Олимпийских игр по боксу Андрей Замковой. Закончил эту школу и хоккеист Станислав Басов, который раньше защищал цвета «Амура», сегодня работает в тренерском штабе главной хоккейной команды края.

#Кеся Коноплянко#Новости#Хабаровский край#Образование#Выборы президента#Законодательная Дума Хабаровского края#Власть
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика