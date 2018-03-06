Председатель хабаровской краевой Думы проголосует на УИК школы № 38

Posted 6 марта 2018, 04:07
Published 6 марта 2018, 04:07
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Председатель Законодательной Думы сегодня посетил избирательный участок в школе № 38 в Хабаровске. Администрация учреждения пригласила его в качестве почётного гостя. Процедура «прикрепления» к УИКу № 160 заняла семь минут. Сергей Луговской предъявил паспорт, заполнил заявление о внесении фамилии в список избирателей по месту нахождения и получил документ, подтверждающий право проголосовать на выбранном участке.
«Раньше, чтобы получить открепительный талон, я ездил в Советскую Гавань — там у меня прописка. Процедура открепления теперь очень простая, всего-то нужно прийти и за 5-7 минут прикрепиться прямо на участке» — рассказал Сергей Луговской.
Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», открепительный удостоверений на предстоящих выборах не будет. На заявление наклеят специальную защитную марку. С ней можно будет проголосовать на участке, который укажет сам гражданин.
После голосования избиратели смогут поучаствовать в проекте «Фото на выборах». Нужно сделать фотографию в специальной рамке, которая будет на избирательном участке. Выложить в социальную сеть с хештегом #Хабкрай27. Тот, кто больше всех наберёт лайков, получит приз — IPhone 8. За второе место дадут IPad, за третье — AppleWatch.
«18 марта этот участок посетят хоккеисты «Амура». Мы уже принципиально решили вопрос с руководством клуба. Будут это игроки основного состава или молодёжной команды «Амурские тигры» — пока не ясно. Игроков «Амура» ещё ждут игры в плей-офф, поэтому сложно сказать, кто будет присутствовать. Но в любом случае узнаваемые спортсмены на участке появятся, в фотографии и в автографе никому не откажут» — отметил председатель Думы.
В фойе школы, перед входом на избирательный участок,будут представлены скидочные продукты проекта «Народный стол. Наш выбор — 27». Избиратели смогут принять участие в опросе про благоустройство городских территорий и организацию образовательного процесса в школах.
«Выборы совпали с важной датой для нашей школы — 29 марта ей исполнится 80 лет. Это знаковая дата для всего педагогического коллектива, наших учеников и их родителей. У нас будет много интересного: спортивные мероприятия, рекламные ролики, приглашаем интересных гостей и устраиваем культурную программу» — поделилась директор школы № 38 Светлана Глухова.
Выпускники школы — известные спортсмены. Раньше в ней учился двукратный призёр Олимпийских игр по боксу Андрей Замковой. Закончил эту школу и хоккеист Станислав Басов, который раньше защищал цвета «Амура», сегодня работает в тренерском штабе главной хоккейной команды края.