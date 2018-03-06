Председатель хабаровской краевой Думы проголосует на УИК школы № 38

«18 марта этот участок посетят хоккеисты «Амура». Мы уже принципиально решили вопрос с руководством клуба. Будут это игроки основного состава или молодёжной команды «Амурские тигры» — пока не ясно. Игроков «Амура» ещё ждут игры в плей-офф, поэтому сложно сказать, кто будет присутствовать. Но в любом случае узнаваемые спортсмены на участке появятся, в фотографии и в автографе никому не откажут» — отметил председатель Думы.