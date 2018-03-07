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Posted 7 марта 2018, 07:12

Published 7 марта 2018, 07:12

Modified 17 февраля, 19:07

Updated 17 февраля, 19:07

Общественные советы Хабаровского края получили оценки

7 марта 2018, 07:12
В Хабаровском крае подвели итоги оценки эффективности общественных советов. На сегодняшний день в крае действует 31 такой совет при органах исполнительной власти края, 19 советов муниципальных образований края.

В их состав входят 350 экспертов по всем направлениям деятельности правительства региона, а также более 200 активистов муниципальных образований края.

По итогам мониторинга во втором полугодии 2017 года наиболее эффективными общественными советами среди министерств стали: совет при министерстве промышленности и транспорта края, совет при министерстве образования и науки края, а также общественный совет при министерстве культуры края. В тройке лидеров общественных советов комитетов и управлений совет при комитете регионального государственного контроля и лицензирования правительства края, совет при комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края и общественный совет при управлении ветеринарии правительства края.

Среди 19 общественных советов городских округов и муниципальных районов края наиболее эффективными признаны общественные советы Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, а также Хабаровского и Бикинского районов, сообщается на сайте министерства внутренней политики и информации региона.

«По сравнению с первым полугодием свои показатели улучшили девять общественных советов при органах исполнительной власти края, увеличился средний балл эффективности деятельности общественных советов. На сегодняшний день стало больше проводиться заседаний советов, значительно увеличилось количество рекомендаций органам власти по итогам заседаний, возросла информационная активность в печатных изданиях, на радио и телевидении», — отметил министр внутренней политики и информации края Сергей Комаров.

Критерии эффективности общественных советов были разработаны в 2015 году. Опыт Хабаровского края стал первым среди субъектов РФ. Консультативно-совещательные органы являются одним из важнейших институтов гражданского общества, ключевым элементом системы общественного контроля.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Общественный совет
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