Общественные советы Хабаровского края получили оценки

По итогам мониторинга во втором полугодии 2017 года наиболее эффективными общественными советами среди министерств стали: совет при министерстве промышленности и транспорта края, совет при министерстве образования и науки края, а также общественный совет при министерстве культуры края. В тройке лидеров общественных советов комитетов и управлений совет при комитете регионального государственного контроля и лицензирования правительства края, совет при комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края и общественный совет при управлении ветеринарии правительства края.