Циклон принёс Владивостоку неожиданное количество осадков

Posted 8 марта 2018, 00:24
Published 8 марта 2018, 00:24
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Снегопад, продолжавшийся в столице Приморья всю ночь, принёс больше осадков, чем ожидалось. Следствием этого стали проблемы на дорогах, с которыми борются городские службы.
«Ранее Примгидромет прогнозировал общее количество осадков в размере 10-18 миллиметров и высоту снежного покрова в 15-20 сантиметров. По информации оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада, который работает во Владивостоке со вчерашнего вечера, высота снежного покрова по состоянию на 7:00 четверга, 8 марта, уже превысила 20 сантиметров, снежные наносы на отдельных участках достигают полуметра», — сообщается на сайте мэрии краевого центра.
Синоптики предполагают, что снегопад продлится до 16:00. На дорогах наблюдается снежный накат, гололедица, снежные заносы.
«Дорожные службы города продолжают работы по уборке снега. В течение всей минувшей ночи на улицах работало более 100 снегоуборочных машин — трактора-щётки, пескоразбрасыватели, снегоочистители. Дороги обработаны 250 кубометрами химических реагентов и 500 тоннами пескосолевой смеси», — отмечается в сообщении.
Власти Владивостока обратились к владельцам автомобилей с просьбой воздержаться сегодня от поездок на них. Тех, кто всё-таки выехал, призвали не оставлять транспортные средства на проезжей части: это серьезно мешает работе снегоуборочной техники.