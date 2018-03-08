Циклон принёс Владивостоку неожиданное количество осадков

«Ранее Примгидромет прогнозировал общее количество осадков в размере 10-18 миллиметров и высоту снежного покрова в 15-20 сантиметров. По информации оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада, который работает во Владивостоке со вчерашнего вечера, высота снежного покрова по состоянию на 7:00 четверга, 8 марта, уже превысила 20 сантиметров, снежные наносы на отдельных участках достигают полуметра», — сообщается на сайте мэрии краевого центра.