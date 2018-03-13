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Posted 13 марта 2018, 10:52

Published 13 марта 2018, 10:52

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Хабаровский «СКА-Нефтяник» во второй раз обыграл «Байкал-Энергию»

13 марта 2018, 10:52
Сюжет
Спорт
В Хабаровске сегодня, 13 марта, команда по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» вновь встретилась на своём льду с «Байкал-Энергией». Второй полуфинальный матч, как и первый, завершился победой хозяев — 8:3, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В этот раз «кабанам» потребовалось почти 19 минут первого тайма, чтобы преодолеть упорство гостей и открыть счёт: первый мяч в ворота иркутян забил Артём Бондаренко. После этого хабаровчан было трудно остановить: через несколько мгновений Бондаренко оформил дубль, на 25-й минуте отличился Олег Толстихин, а 28-я минута стала счастливой для Алексея Ничкова — 4:0. «Байкал-Энергия» стремилась сделать всё, чтобы не допустить большого разрыва в счёте, но ни один из угловых ударов не обернулся для гостей успешно. Однако они провели целую серию опасных атак в зоне «армейцев». Это привело к тому, что на 40-й минуте игрок из Иркутска Александр Егорычев оказался в опасной близости от ворот соперников, но мяч чудом не попал в цель.

Второй игровой отрезок стал для хозяев немного сложнее. Хоккеисты «Байкал-Энергии» несколько раз прорвались в зону гостей и чуть не попали в сетку, но на 55-й минуте им это всё-таки удалось: гол записал на свой счёт Антон Шевцов. Следующий мяч влетел в ворота хабаровчан через несколько мгновений благодаря назначенному угловому и точности Павла Дубовика — 4:2. Чтобы увеличить отставание иркутян, «СКА-Нефтянику» пришлось напрячься. Александр Антипов и Юрий Шардаков по одному разу попали в цель — 6:2. На 72-й минуте удача вновь улыбнулась Артёму Бондаренко, оформившему хет-трик, но ближе к концу матча Егорычев из «Байкал-Энергии» показал, что его команда не сдаётся — 7:3. Правда, больше она ничего не смогла сделать, а вот «армеец» Максим Ишкельдин сумел забить восьмой мяч в их ворота.

Подробный фоторепортаж смотрите позже на сайте РИА «Восток-Медиа».

#Полина Песляк#Новости#Хабаровский край#Спорт#Хабаровск#Спорт27#Хоккей с мячом#СКА-Нефтяник#Чемпионат России#Иркутск#Байкал-Энергия
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