Хабаровский «СКА-Нефтяник» во второй раз обыграл «Байкал-Энергию»

Posted 13 марта 2018, 10:52
Published 13 марта 2018, 10:52
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
В этот раз «кабанам» потребовалось почти 19 минут первого тайма, чтобы преодолеть упорство гостей и открыть счёт: первый мяч в ворота иркутян забил Артём Бондаренко. После этого хабаровчан было трудно остановить: через несколько мгновений Бондаренко оформил дубль, на 25-й минуте отличился Олег Толстихин, а 28-я минута стала счастливой для Алексея Ничкова — 4:0. «Байкал-Энергия» стремилась сделать всё, чтобы не допустить большого разрыва в счёте, но ни один из угловых ударов не обернулся для гостей успешно. Однако они провели целую серию опасных атак в зоне «армейцев». Это привело к тому, что на 40-й минуте игрок из Иркутска Александр Егорычев оказался в опасной близости от ворот соперников, но мяч чудом не попал в цель.
Второй игровой отрезок стал для хозяев немного сложнее. Хоккеисты «Байкал-Энергии» несколько раз прорвались в зону гостей и чуть не попали в сетку, но на 55-й минуте им это всё-таки удалось: гол записал на свой счёт Антон Шевцов. Следующий мяч влетел в ворота хабаровчан через несколько мгновений благодаря назначенному угловому и точности Павла Дубовика — 4:2. Чтобы увеличить отставание иркутян, «СКА-Нефтянику» пришлось напрячься. Александр Антипов и Юрий Шардаков по одному разу попали в цель — 6:2. На 72-й минуте удача вновь улыбнулась Артёму Бондаренко, оформившему хет-трик, но ближе к концу матча Егорычев из «Байкал-Энергии» показал, что его команда не сдаётся — 7:3. Правда, больше она ничего не смогла сделать, а вот «армеец» Максим Ишкельдин сумел забить восьмой мяч в их ворота.
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