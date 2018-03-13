Хабаровский «СКА-Нефтяник» во второй раз обыграл «Байкал-Энергию»

В этот раз «кабанам» потребовалось почти 19 минут первого тайма, чтобы преодолеть упорство гостей и открыть счёт: первый мяч в ворота иркутян забил Артём Бондаренко. После этого хабаровчан было трудно остановить: через несколько мгновений Бондаренко оформил дубль, на 25-й минуте отличился Олег Толстихин, а 28-я минута стала счастливой для Алексея Ничкова — 4:0. «Байкал-Энергия» стремилась сделать всё, чтобы не допустить большого разрыва в счёте, но ни один из угловых ударов не обернулся для гостей успешно. Однако они провели целую серию опасных атак в зоне «армейцев». Это привело к тому, что на 40-й минуте игрок из Иркутска Александр Егорычев оказался в опасной близости от ворот соперников, но мяч чудом не попал в цель.