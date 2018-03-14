Рейд по Владивостоку выявил аутсайдеров уборки снега и льда

Posted 14 марта 2018, 07:12
Published 14 марта 2018, 07:12
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Мэрия Владивостока ответила на многочисленные жалобы горожан после снегопада рейдом по придомовым территориям. Эта проверка, а также звонки в ЕДДС помогли определить «хорошистов» и аутсайдеров среди управляющих компаний Первореченского района, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В рейдах участвуют представители административно-территориальных районов Владивостока и прокуратуры. «Мы выявляем организации, которые не приняли мер по уборке снега или сделали это не должным образом. Все нарушители получают предписания и привлекаются к административной ответственности», –отметили в районной коммунальной службе.
По информации пресс-службы мэрии, нарекания у проверяющих вызвала работа управляющей компании «Жилищные услуги». Её сотрудники не убрали вовремя снег на Океанском проспекте, 94 и 136. При этом у компании есть дома, где гораздо быстрее навели порядок: например, у дома № 26 на улице Острякова.
«Парк снегоуборочных машин всех управляющих компаний в городе – всего 27 единиц. В основном это фронтальные погрузчики и грузовики. Между тем, для оперативной очистки узких придомовых проездов существуют средства малой механизации – ручные снегоуборочные машины и малая коммунальная техника, но УК не спешат её приобретать, - рассказал вице-мэр, начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский. – Городское дорожное предприятие убирает 50 % всех дорог, остальные – собственность многоквартирных домов, предприятий и организаций, а значит обслуживать их должны управляющие организации и собственники».
Затянули с ликвидацией последствий снегопада ТСЖ на Океанском проспекте, 90, проспекте 100-летия Владивостока, 70 (ЖСК «Рассвет») и проспекте 100-летия Владивостока, 72 (ЖСК «Мечта»).
«Положительно оценена работа по уборке снега товариществом собственников жилья на Сабанеева, 13. Они очистили не только подходы к домам, тротуары, но и всю проезжую часть на своей территории», – сказала инженер по коммунальному хозяйству Первореченского района Александра Клименко.
Есть и те, кто после полученных предупреждений и предписаний уже приступил к уборке снега на своих территориях и навёл там порядок. Это ТСЖ «Аркада-Хаус» (дом № 4 на улице Ильичева), а также организации, обслуживающие дома на Сабанеева, 15, Постышева, 19, 45 и 49, ряд других.
«Стоит отметить, что управляющие компании и ТСЖ должны также принимать меры по уборке сосулек с крыш домов, а также ограждению опасных участков, на которые могут упасть сосульки», – добавила Клименко.
Специалисты составили протоколы за данные нарушения на руководство управляющей компании Первореченского района. Сосульки на крышах домов обнаружили по следующим адресам: проспект 100-летия Владивостока, 33, 35, 37, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 55 и 53, ряде домов на улицах Ильичева, Вострецова, Невской, Южно-Уральской и других.
Тех, кто своевременно не убрал наледь и не ликвидировал сосульки на крышах, привлекают к административной ответственности. В некоторых случаях нарушениями занимается прокуратура.