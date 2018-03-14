Рейд по Владивостоку выявил аутсайдеров уборки снега и льда

«Парк снегоуборочных машин всех управляющих компаний в городе – всего 27 единиц. В основном это фронтальные погрузчики и грузовики. Между тем, для оперативной очистки узких придомовых проездов существуют средства малой механизации – ручные снегоуборочные машины и малая коммунальная техника, но УК не спешат её приобретать, - рассказал вице-мэр, начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский. – Городское дорожное предприятие убирает 50 % всех дорог, остальные – собственность многоквартирных домов, предприятий и организаций, а значит обслуживать их должны управляющие организации и собственники».