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Posted 15 марта 2018, 02:00

Published 15 марта 2018, 02:00

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Хабаровчане увидят «Большие надежды» швейцарского кино

15 марта 2018, 02:00
В краевой столице стартовал второй фестиваль Швейцарского кино. В течение трёх дней хабаровчане увидят пять картин, которые познакомят с людьми и традициями этой страны. Акцент в этом году сделан на документальный жанр кино — его представят четыре из пяти картин.

Первый раз швейцарского кино показали в дальневосточной столице в июне 2012 года. Тогда губернатор Хабаровского края и посол Швейцарии Пьер Хельг обсудили на встрече культурное сотрудничество и решили провести первые Дни швейцарского кино.

Горожане увидели три кинокомедии с субтитрами на трёх национальных языках этой страны — немецком, французском и итальянском. В церемонии открытия участвовал Пьер Хельг. Фестиваль пользовался популярностью у зрителей.

Спустя четыре года жители краевой столице снова увидят картины швейцарских режиссёров. С 15 по 18 марта в кинотеатре «Совкино» покажут пять фильмов. Четыре из них — документального жанра, ещё один — художественный. Документалистика этой страны считается одной из сильнейших в мире. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Организаторы обещают, что картины понравятся не только ценителям мирового киноискусства, но и всем, кто хочет больше узнать о современной культуре Швейцарии.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в фильмах расскажут истории о людях, их взаимоотношениях, поднимут тему экологических проблем. Зрители насладятся альпийскими пейзажами, познакомятся с традициями этой страны и менталитетом местных жителей. Стоимость каждого сеанса составит 200 рублей.

Сегодня, 15 марта, 18:30 фестиваль откроет фильм «Зимние странники» о двух кочующих пастухах, которые отправляются в путь на три зимних месяца. Картина возвращает к истокам человеческой цивилизации и заставляет зрителей задуматься о современном обществе. Она получила многочисленные награды, в том числе премию Европейской киноакадемии за лучший документальный фильм 2012 года.

Картину «Больше, чем мёд» о том, как важны для мировой экосистемы пчёлы и как пагубно современная цивилизация влияет на них покажут в пятницу,16 марта, в 18:30.

В субботу, 17 марта, в 16:30 фильм «Большие надежды» расскажет о проблеме интенсивного сельского хозяйства и о людях, которые используют альтернативные способы его ведения, заботясь о будущем планеты.

В воскресенье, 18 марта, горожане увидят два фильма о людях и их историях. «Ханна» — одна из лучших детских картин в Швейцарии снята по книге Йоханны Шпири о девочке-сироте. Её покажут в 14:30, а следом в 16:30 начнётся фильм «Однажды в Альпах» о двух друзьях, отправившихся в «альпийское путешествие». Героев ждёт «проверка на прочность» в условиях дикой природы. Честный, жёсткий, но несмотря на это, смешной фильм закроет фестиваль швейцарского кино в Хабаровске.

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