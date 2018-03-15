Хабаровчане увидят «Большие надежды» швейцарского кино

В воскресенье, 18 марта, горожане увидят два фильма о людях и их историях. «Ханна» — одна из лучших детских картин в Швейцарии снята по книге Йоханны Шпири о девочке-сироте. Её покажут в 14:30, а следом в 16:30 начнётся фильм «Однажды в Альпах» о двух друзьях, отправившихся в «альпийское путешествие». Героев ждёт «проверка на прочность» в условиях дикой природы. Честный, жёсткий, но несмотря на это, смешной фильм закроет фестиваль швейцарского кино в Хабаровске.