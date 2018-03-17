В Приморье легковушка протаранила автозак

В минувшую пятницу в Уссурийске произошло жёсткое ДТП. На перекрёстке улиц Советской и Комарова легковой Nissan Note протаранил грузовик для перевозки заключённых. Обстоятельства аварии до сих пор остаются неясными. Автозак ехал со включенной «мигалкой» и в сопровождении двух полицейских машин. Почему это не сподвигло владельца «Ниссана» призадуматьс я о правилах дорожного движения - непонятно. Однако факт остаётся фактом: водитель легковушки не пропустил грузовик на перекрёстке. Столкновение произошло на приличной скорости, и перед «Ноута» просто смяло. Серьёзно досталось и служебной машине – у неё оказалась повреждена подвеска. Автозак не смог покинуть место аварии своим ходом. Его увезли на эвакуаторе. Пострадавших в результате аварии не было.