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Posted 17 марта 2018, 04:48

Published 17 марта 2018, 04:48

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

В Приморье легковушка протаранила автозак

17 марта 2018, 04:48
Сюжет
Происшествие
Полицейскую машину увезли с места аварии на эвакуаторе

Приморье отметилось необычной автомобильной аварией. В Уссурийске невнимательный водитель протаранил полицейский автозак, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В минувшую пятницу в Уссурийске произошло жёсткое ДТП. На перекрёстке улиц Советской и Комарова легковой Nissan Note протаранил грузовик для перевозки заключённых. Обстоятельства аварии до сих пор остаются неясными. Автозак ехал со включенной «мигалкой» и в сопровождении двух полицейских машин. Почему это не сподвигло владельца «Ниссана» призадуматьс я о правилах дорожного движения - непонятно. Однако факт остаётся фактом: водитель легковушки не пропустил грузовик на перекрёстке. Столкновение произошло на приличной скорости, и перед «Ноута» просто смяло. Серьёзно досталось и служебной машине – у неё оказалась повреждена подвеска. Автозак не смог покинуть место аварии своим ходом. Его увезли на эвакуаторе. Пострадавших в результате аварии не было.

Стоит отметить, что подобные аварии для Уссурийска – не редкость. Полицейские машины довольно часто попадают в передряги на городских дорогах. РИА «Восток-Медиа» писало об инциденте, который произошёл там в начале месяца. Там водитель «Лексуса» протаранил полицейскую машину и сбил женщину. Как оказалось, 35-летний виновник ДТП – злостный рецидивист. За последние три года 15 раз нарушал правила дорожного движения.

#Новости#Происшествие
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