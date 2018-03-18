Выбранные места для благоустройства в Хабаровском крае огласят через неделю

В числе территорий «на выбор» хабаровчанам предложили парк «Динамо», скверы на остановке «Дом ветеранов» по Матвеевскому шоссе и возле завода имени Орджоникидзе. В Комсомольске-на-Амуре в бюллетень включили пешеходный тротуар к дворцу культуры «Судостроителей» и четыре сквера: возле центральной библиотеки имени Островского, дворца культуры «Авиастроителей», Драматического театра и гостиницы «Амур». В Советской Гавани это зеленая зона в районе кинотеатра «Авангард», площадь имени Ленина, площадь Победы и Сквер поколений. В Амурске — площадь возле дворца культуры, набережная, городской парк, а также территория, прилегающая к многоквартирному дому № 55 по Комсомольскому проспекту.