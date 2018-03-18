Выбранные места для благоустройства в Хабаровском крае огласят через неделю

Posted 18 марта 2018, 09:07
Published 18 марта 2018, 09:07
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
«Голосование проводится в четырёх муниципальных образованиях: Комсомольске, Хабаровске, Советской Гавани и Амурске. По данным на 14 часов проголосовали 68 тысяч человек. Когда мы только собирали предложения в рамках программы, нам поступило около трёх тысяч предложений», — рассказала заместитель министра ЖХК Хабаровского края Анжелика Миронова.
Лидером является Амурск, на втором месте по активности избирателей расположилась Советская Гавань, у Комсомольска и Хабаровска одинаковые показатели. Всего голосуют за 16 территорий: три в Хабаровске, по четыре — в остальных городах.
«Интригу мы огласим через неделю. Счётные комиссии соберут все бюллетени и подсчитают их к этому времени», — отметила Анжелика Миронова.
Агентство писало, что в каждом из четырёх городов есть список парков и скверов, которые инициативные жители предложили благоустроить в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В дальневосточной столице своё мнение могли высказать даже дети.
В числе территорий «на выбор» хабаровчанам предложили парк «Динамо», скверы на остановке «Дом ветеранов» по Матвеевскому шоссе и возле завода имени Орджоникидзе. В Комсомольске-на-Амуре в бюллетень включили пешеходный тротуар к дворцу культуры «Судостроителей» и четыре сквера: возле центральной библиотеки имени Островского, дворца культуры «Авиастроителей», Драматического театра и гостиницы «Амур». В Советской Гавани это зеленая зона в районе кинотеатра «Авангард», площадь имени Ленина, площадь Победы и Сквер поколений. В Амурске — площадь возле дворца культуры, набережная, городской парк, а также территория, прилегающая к многоквартирному дому № 55 по Комсомольскому проспекту.