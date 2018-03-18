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Posted 18 марта 2018, 09:07

Published 18 марта 2018, 09:07

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Выбранные места для благоустройства в Хабаровском крае огласят через неделю

18 марта 2018, 09:07
Сюжет
Благоустройство
В день выборов президента жители Хабаровского края голосуют не только за кандидатов на пост главы государства, но и за общественные места, которые, по мнению граждан, нужно благоустроить. Итоги этой «кампании» подведут только через неделю, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Голосование проводится в четырёх муниципальных образованиях: Комсомольске, Хабаровске, Советской Гавани и Амурске. По данным на 14 часов проголосовали 68 тысяч человек. Когда мы только собирали предложения в рамках программы, нам поступило около трёх тысяч предложений», — рассказала заместитель министра ЖХК Хабаровского края Анжелика Миронова.

Лидером является Амурск, на втором месте по активности избирателей расположилась Советская Гавань, у Комсомольска и Хабаровска одинаковые показатели. Всего голосуют за 16 территорий: три в Хабаровске, по четыре — в остальных городах.

«Интригу мы огласим через неделю. Счётные комиссии соберут все бюллетени и подсчитают их к этому времени», — отметила Анжелика Миронова.

Агентство писало, что в каждом из четырёх городов есть список парков и скверов, которые инициативные жители предложили благоустроить в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В дальневосточной столице своё мнение могли высказать даже дети.

В числе территорий «на выбор» хабаровчанам предложили парк «Динамо», скверы на остановке «Дом ветеранов» по Матвеевскому шоссе и возле завода имени Орджоникидзе. В Комсомольске-на-Амуре в бюллетень включили пешеходный тротуар к дворцу культуры «Судостроителей» и четыре сквера: возле центральной библиотеки имени Островского, дворца культуры «Авиастроителей», Драматического театра и гостиницы «Амур». В Советской Гавани это зеленая зона в районе кинотеатра «Авангард», площадь имени Ленина, площадь Победы и Сквер поколений. В Амурске — площадь возле дворца культуры, набережная, городской парк, а также территория, прилегающая к многоквартирному дому № 55 по Комсомольскому проспекту.

#Ксения Мурзина#Новости#Хабаровский край#Общество#Выборы президента#Благоустройство#Власть
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