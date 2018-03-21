За хабаровский «Амур» продолжат играть трое нападающих

Мощных нападающих Богдана Потехина и Дмитрия Клопова пригласили в хабаровскую команду перед началом сезона 2017-2018. Хоккеисты проявили себя в регулярном чемпионате и сыграли за «тигров» в плей-офф. Как сообщает пресс-служба «Амура», на счету Потехина 12 очков в 48 играх «регулярки» и одна голевая передача в пяти играх плей-офф. Клопов заработал девять очков в 42 играх, а также принял участие в четырёх матчах плей-офф.