Аграрии Хабаровского края сделают ставку на выращивание зерновых

Posted 23 марта 2018, 08:06
Published 23 марта 2018, 08:06
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
На долю крупных сельскохозяйственных организаций придётся большая часть территорий — 53 тысячи гектаров. Около 18 тысяч планируют засеять личные подсобные хозяйства, ещё 13,6 тысячи — крестьянско-фермерские.
«Посевная кампания стартует с хорошими показателями по обеспечению семенам — 97,8 процента. Сельхозорганизации также закупили 2,8 тысяч тонн минеральных удобрений. Это почти 70 процентов от потребности. Кроме того, активно идёт обеспечение предприятий ГСМ и сельхозтехникой. Осенью прошлого года произведён сев озимых пшеницы и ржи на 320 гектаров, что на 66,7 процента выше показателей предыдущего года», — рассказал начальник отдела развития отраслей растениеводства, химизации и защиты растений министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Валентина Четверикова.
Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, сельхозпредприятиям региона оказывают несвязнную поддержку в области растениеводства. Из краевого бюджета на эти цели выделили 60,2 миллиона рублей. В этом году на субсидию подали 17 заявок. В апреле, после рассмотрения документов, заявителям возместят до 100 процентов затрат за 2017 год.
Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», осенью прошлого года краевые власти планировали увеличить количество посевных площадей до 123 тысяч гектаров. Сделать это предполагали за счёт залежных земель. Для этого в региональном Минсельхозе хотели модернизировать машинно-тракторный парк. В 2017 под посевные площади выделили 79 гектаров, в этом году — на 7 процентов больше.