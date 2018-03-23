Аграрии Хабаровского края сделают ставку на выращивание зерновых

«Посевная кампания стартует с хорошими показателями по обеспечению семенам — 97,8 процента. Сельхозорганизации также закупили 2,8 тысяч тонн минеральных удобрений. Это почти 70 процентов от потребности. Кроме того, активно идёт обеспечение предприятий ГСМ и сельхозтехникой. Осенью прошлого года произведён сев озимых пшеницы и ржи на 320 гектаров, что на 66,7 процента выше показателей предыдущего года», — рассказал начальник отдела развития отраслей растениеводства, химизации и защиты растений министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Валентина Четверикова.