Житель Комсомольска-на-Амуре пойдёт под суд за кражу гаража

Posted 24 марта 2018, 00:33
Published 24 марта 2018, 00:33
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
«В дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по Комсомольску-на-Амуре обратился 48-летний местный житель с заявлением о краже гаража с территории двора многоквартирного дома», — сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские по подозрению в совершении преступления задержали 38-летнего горожанина. Установлено, что он вывез на эвакуаторе металлический гараж заявителя и продал его своему знакомому.
Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции приняли меры к изъятию похищенного имущества.