vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 марта 2018, 00:33

Published 24 марта 2018, 00:33

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Житель Комсомольска-на-Амуре пойдёт под суд за кражу гаража

24 марта 2018, 00:33
Сюжет
Суд
Полицейские в Комсомольске-на-Амуре задержали местного жителя по подозрению в краже металлического гаража. Мужчине грозит лишение свободы.

«В дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по Комсомольску-на-Амуре обратился 48-летний местный житель с заявлением о краже гаража с территории двора многоквартирного дома», — сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские по подозрению в совершении преступления задержали 38-летнего горожанина. Установлено, что он вывез на эвакуаторе металлический гараж заявителя и продал его своему знакомому.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции приняли меры к изъятию похищенного имущества.

#Новости#Хабаровский край#Комсомольск-на-Амуре#Суд#Кража#Происшествие#Полиция#Гаражи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика