Во Владивостоке прохожие нашли на улице 2-летнего ребёнка

Posted 27 марта 2018, 03:20
Published 27 марта 2018, 03:20
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
30-летний житель Владивостока, изрядно напившись, решил провести весенний день на прогулке вместе с сыном своей сожительницы. В какой-то момент алкоголь всё же взял вверх над мужчиной, и он уснул. Малыш же просто остался без присмотра.
Спящий приморец привлёк внимание прохожих в районе улицы Шошина. Рядом с ним находился двухлетний мальчик. Прибывшие медики констатировали у мужчины сильнейшее алкогольное опьянение и незамедлительно сообщили о происшествии в дежурную часть отдела полиции №3.
Сотрудники ведомства направили мужчину на медицинское освидетельствование, а маленького мальчика врачи доставили в больницу. После проверки состояния здоровья малыш отправится в социально-реабилитационный центр.
О том, где находится мать ребёнка, пока неизвестно.