В Хабаровске пассажиров запустят в автобусы только через переднюю дверь

«Мы просто пытаемся привить культуру перевозок в Хабаровске. Почти во всех крупных городах Дальнего Востока — Владивостоке, Южно-Сахалинске и так далее — уже давно действует такая система. И она успешно работает. А у нас до сих пор эта культура не привита, мы хотим это изменить. Мы озвучили это решение вчера на общем собрании перевозчиков, и автобусный парк нас поддерживает. Расклеим в автобусах соответствующие объявления, всех проинструктируем, всем всё подробно объясним», — объяснил Валентин Шадуя.