В Хабаровске пассажиров запустят в автобусы только через переднюю дверь

Posted 29 марта 2018, 03:48
Published 29 марта 2018, 03:48
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Нововведение обсудили 28 марта на общем собрании автобусных перевозчиков города — и коммерческих, и муниципальных. По словам председателя «Независимого союза пассажирских перевозчиков Хабаровска» Валентина Шадуи, все согласились с тем, что нужно ввести такую систему. Постепенно, по его словам, все автобусы начнут принимать пассажиров через переднюю дверь, а выпускать через основную. Оплата проезда при этом будет осуществляться на входе.
«Мы просто пытаемся привить культуру перевозок в Хабаровске. Почти во всех крупных городах Дальнего Востока — Владивостоке, Южно-Сахалинске и так далее — уже давно действует такая система. И она успешно работает. А у нас до сих пор эта культура не привита, мы хотим это изменить. Мы озвучили это решение вчера на общем собрании перевозчиков, и автобусный парк нас поддерживает. Расклеим в автобусах соответствующие объявления, всех проинструктируем, всем всё подробно объясним», — объяснил Валентин Шадуя.
При этом, к примеру, во Владивостоке в большинстве автобусов через переднюю дверь осуществляется выход, а не вход. Люди попадают в салон через основную дверь, а рассчитываются с водителем при выходе. Так перевозчику удаётся сэкономить на оплате услуг кондуктора, но из средней двери иногда выбегают «зайцы» — в таких случаях бизнесмен несёт убытки. В Южно-Сахалинске действуют разные системы оплаты проезда у различных перевозчиков, некоторые используют ту, которую сейчас внедряют в Хабаровске.