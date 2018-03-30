Эксперты оценили первые 100 дней Виталия Веркеенко

Posted 30 марта 2018, 05:19
Published 30 марта 2018, 05:19
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Учитывая то, что 30 марта 2018 года исполнится ровно сто дней правления нового мэра, экспертное сообщество проанализировало первые шаги Виталия Веркеенко и определило приоритетные вызовы, стоящие перед ним на данный момент.
«Политические процессы во Владивостоке традиционно вызывают интерес у экспертного сообщества. Появление нового главы города – это важное событие, оказывающее влияние на дальнейшую судьбу муниципалитета. С точки зрения политики интерес вызывает то, в каких условиях произошло это назначение. Отмена прямых выборов делает градоначальника более системным игроком и фактически закрывает историю конфликта «края и города». Однако системность в данном случае может быть отражением как политической зрелости, так и политической слабости. Как будет себя позиционировать Виталий Веркеенко – зависит от его формата работы, коммуникации с политическими акторами и с экспертным сообществом в частности. В нашем докладе мы дали несколько рекомендаций главе Владивостока, поэтому будем наблюдать за его дальнейшей деятельностью на стратегически важном посту», - сообщает политолог, директор Консалтингового центра «Expert Group» Павел Наливайко.
В целом эксперты центра отмечают, что глава Владивостока начал работу в спокойных условиях, позволяющих ему погрузиться в городскую повестку и сформировать понимание развития города на ближайшие годы.
По мнению экспертов, новый мэр уже успел продемонстрировать первые успехи: успешное прохождение зимнего сезона и высокие результаты по итогам президентской кампании.
Он также проявил открытость и доступность для общения с населением.
В докладе были сформированы выводы, и на их основе представлен ряд профильных рекомендаций. Эксперты полагают, что говорить о системных вещах пока еще рано, но вовремя подмеченные недочёты должны помочь городской администрации скорректировать свой курс.
РИА «Восток-Медиа», в свою очередь, подготовило дайджест, посвященный первым ста дням Веркеенко на посту главы Владивостока, где редакция собрала более-менее значимые действия нового мэра города, попавшие в поле зрения прессы.