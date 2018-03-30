Эксперты оценили первые 100 дней Виталия Веркеенко

«Политические процессы во Владивостоке традиционно вызывают интерес у экспертного сообщества. Появление нового главы города – это важное событие, оказывающее влияние на дальнейшую судьбу муниципалитета. С точки зрения политики интерес вызывает то, в каких условиях произошло это назначение. Отмена прямых выборов делает градоначальника более системным игроком и фактически закрывает историю конфликта «края и города». Однако системность в данном случае может быть отражением как политической зрелости, так и политической слабости. Как будет себя позиционировать Виталий Веркеенко – зависит от его формата работы, коммуникации с политическими акторами и с экспертным сообществом в частности. В нашем докладе мы дали несколько рекомендаций главе Владивостока, поэтому будем наблюдать за его дальнейшей деятельностью на стратегически важном посту», - сообщает политолог, директор Консалтингового центра «Expert Group» Павел Наливайко.