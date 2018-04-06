На развитие моногородов Приморья потратят почти 13 миллионов рублей

Моногорода в свою очередь направят полученные субсидии на реализацию муниципальных программ развития малого предпринимательства. Субъекты малого и среднего бизнеса могут компенсировать за счёт бюджета затраты по уплате лизинговых займов, по договорам финансовой аренды, процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях. Это стало возможным благодаря реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы.