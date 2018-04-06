На развитие моногородов Приморья потратят почти 13 миллионов рублей

Posted 6 апреля 2018, 07:17
Published 6 апреля 2018, 07:17
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как сообщили в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края, общая сумма субсидий, которые моногорода получат в этом году, – 12,9 миллиона рублей.
«Из краевого бюджета выделено 4 миллиона рублей, из федерального – 8,9. Средства распределят между четырьмя моногородами – городскими округами Арсеньев, Дальнегорск и Спасск-Дальний, а также посёлком городского типа Лучегорск», – пояснили в департаменте.
Моногорода в свою очередь направят полученные субсидии на реализацию муниципальных программ развития малого предпринимательства. Субъекты малого и среднего бизнеса могут компенсировать за счёт бюджета затраты по уплате лизинговых займов, по договорам финансовой аренды, процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях. Это стало возможным благодаря реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы.
К слову, в крае действует приоритетный проект «Комплексного развития моногородов», который рассчитан до 2025 года. Планируется, что его реализация в Приморье позволит диверсифицировать экономику моногородов, сформировать условия для привлечения инвестиций и развития бизнеса, создать новые рабочие места, сделать моногорода комфортными для жизни.