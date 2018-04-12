Игрока «СКА-Хабаровска» дисквалифицировали на шесть матчей

Игрока хабаровской команды наказали за грубую игру, повлёкшую травму соперника. Однако у «армейца» есть шанс выйти на поле раньше. Если капитан пермского «Амкара» Петере Заневе, который получил повреждение, будет участвовать в тренировках или матчах по истечении 15 дней с даты матча в дальневосточной столице, то дисквалификация полузащитника «СКА-Хабаровска» продлится всего три игры.