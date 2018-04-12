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Posted 12 апреля 2018, 06:15

Published 12 апреля 2018, 06:15

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Игрока «СКА-Хабаровска» дисквалифицировали на шесть матчей

12 апреля 2018, 06:15
Сюжет
Спорт
В Москве прошло заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Его участники решили дисквалифицировать полузащитника «СКА-Хабаровска» Дмитрия Кабутова на шесть матчей. Это означает, что хавбек может покинуть команду до конца сезона.

Игрока хабаровской команды наказали за грубую игру, повлёкшую травму соперника. Однако у «армейца» есть шанс выйти на поле раньше. Если капитан пермского «Амкара» Петере Заневе, который получил повреждение, будет участвовать в тренировках или матчах по истечении 15 дней с даты матча в дальневосточной столице, то дисквалификация полузащитника «СКА-Хабаровска» продлится всего три игры.

Как сообщает пресс-служба «Амкара», в результате обследования подозрение на перелом не подтвердилось — врачи выявили у капитана повреждение голеностопного сустава.

РИА «Восток-Медиа» писало, что во втором тайме матча «СКА-Хабаровск» — «Амкар» Дмитрий Кабутов грубо сыграл на Петере Заневе. Болгарский футболист так активно корчился от боли на газоне, что арбитр встречи, потянувшийся было за жёлтой карточкой, передумал и достал красную. Капитан «Амкара» через пару минут вернулся в игру под свист хабаровских трибун, а «армейцам» пришлось выстраивать игру в меньшинстве.

Помимо дисквалификации Дмитрия Кабутова, хабаровский клуб получил ещё и денежный штраф в размере 40 тысяч рублей. «Армейцев» наказали за скандирование зрителями оскорбительных выражений.

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