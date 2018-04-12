Театр Горького готовит дилогию спектаклей о фрегатах

«Строго говоря, мы задумали целую дилогию спектаклей, посвященную не только 80-летию Приморского края, но и российскому флоту. Можно сказать, что «Крейсерами» мы уже открыли определенный цикл спектаклей на эту тему. И тогда это уже получается настоящая трилогия. Но в данный момент мы начинаем работу над спектаклем по текстам Бориса Пильняка, в которых особое место отводится судьбе фрегата «София» - именно по этим текстам уже написал пьесу драматург Роман Беккулов, который, кстати, выступает автором пьесы «Сергей Есенин. Исповедь». Премьера спектакля по этой пьесе пройдет у нас уже в конце апреля.