Театр Горького готовит дилогию спектаклей о фрегатах

Posted 12 апреля 2018, 08:17
Published 12 апреля 2018, 08:17
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
По итогам своей рабочей встречи с Министром культуры РФ Владимиром Мединским врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сообщил, что для финансирования проекта театр примет участие в конкурсе на получение гранта Минкультуры.
Театр имени Максима Горького готовит новый спектакль Романа Беккулова по произведению Бориса Пильняка. Пьесу с условным названием «Фрегат» представят в рамках празднования 80-летия края. Кроме того часть средств на финансирование спектакля поступят из краевого бюджета. В ходе встречи также были достигнуты договоренности о подписании договора о выделении целевых квот в Дальневосточном государственном институте искусств для обучения специалистов, которые после обучения будут работать в сельских домах культуры Приморья.
Андрей Тарасенко и Владимир Мединский также обсудили строительство нового культурного музейного комплекса во Владивостоке. Ранее, в ходе оглашения послания Федеральному Собранию, Владимир Путин сообщил, что культурные центры, включающие в себя образовательные и музейные комплексы, будут создаваться по всей стране и первый такой проект будет реализован во Владивостоке.
Комментируя новость, художественный руководитель театра имени Горького Ефим Звеняцкий отметил:
«Строго говоря, мы задумали целую дилогию спектаклей, посвященную не только 80-летию Приморского края, но и российскому флоту. Можно сказать, что «Крейсерами» мы уже открыли определенный цикл спектаклей на эту тему. И тогда это уже получается настоящая трилогия. Но в данный момент мы начинаем работу над спектаклем по текстам Бориса Пильняка, в которых особое место отводится судьбе фрегата «София» - именно по этим текстам уже написал пьесу драматург Роман Беккулов, который, кстати, выступает автором пьесы «Сергей Есенин. Исповедь». Премьера спектакля по этой пьесе пройдет у нас уже в конце апреля.
Также театр будет ставить спектакль на основе романа Ивана Гончарова о знаменитом фрегате «Паллада». Пьесу для спектакля пишет Елена Исаева, создавшая для нас пьесу «Эдит и ее демоны» о судьбе великой французской певицы.
Первый спектакль – о фрегате «София» – мы планируем выпустить уже 7 и 8 сентября этого года, открыв, таким образом, новый театральный сезон. Я буду художественным руководителем обеих постановок, а непосредственно режиссером этого спектакля выступит Вадим Данцигер. Что же касается сроков второго спектакля из заявленной нами дилогии, то все будет зависеть от сроков реконструкции театра. Возможно, что премьера состоится как раз те дни, когда здание театра будет проходить этот сложный период. Кто будет режиссером этого спектакля, мы пока решаем. В любом случае обоим спектаклям быть!»