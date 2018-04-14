«СКА-Хабаровск» сыграет на стадионе для чемпионата мира

В нынешнем сезоне команды уже встречались. В сентябре 2017 года «СКА-Хабаровск» обыграл «Ростов» на своём поле со счётом 2:1. Эта победа стала второй для дальневосточников в российской премьер-Лиге. После этого матча «армейцы» побед не одерживали, а их безголевая серия растянулась уже на пять игр. Не помогает даже смена тренеров. РИА «Восток-Медиа» писало, что с новым наставником Сергеем Переднёй «красно-синие» уступили пермскому «Амкару» со счётом 0:2.