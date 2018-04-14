«СКА-Хабаровск» сыграет на стадионе для чемпионата мира

Posted 14 апреля 2018, 09:15
Published 14 апреля 2018, 09:15
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
В нынешнем сезоне команды уже встречались. В сентябре 2017 года «СКА-Хабаровск» обыграл «Ростов» на своём поле со счётом 2:1. Эта победа стала второй для дальневосточников в российской премьер-Лиге. После этого матча «армейцы» побед не одерживали, а их безголевая серия растянулась уже на пять игр. Не помогает даже смена тренеров. РИА «Восток-Медиа» писало, что с новым наставником Сергеем Переднёй «красно-синие» уступили пермскому «Амкару» со счётом 0:2.
С 13 очками хабаровские футболисты продолжают оставаться на последней строчке турнирной таблицы РФПЛ. У «Ростова» дела обстоят лучше: сейчас они располагаются на 13 й строчке с 27 результативными баллами в активе и совсем немного отстают от команд, находящихся выше.
Последний раз в РФПЛ ростовчане побеждали в декабре прошлого года. В этом команда дважды сыграла вничью и трижды уступила. Несмотря на это, хозяева новой арены считаются фаворитами предстоящей встречи. К тому же «армейцы» на несколько матчей остались без полузащитника Дмитрия Кабутова. Как сообщало агентство, его дисквалифицировали за грубую игру, повлёкшую травму соперника.
Матч начнётся в 19:00 по московскому времени. Рассудит команды Владимир Москалёв.