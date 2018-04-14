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Posted 14 апреля 2018, 09:15

Published 14 апреля 2018, 09:15

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

«СКА-Хабаровск» сыграет на стадионе для чемпионата мира

14 апреля 2018, 09:15
Сюжет
Спорт
Футбольная команда «СКА-Хабаровск» из дальневосточной столицы в воскресенье, 15 апреля, сыграет с «Ростовом». Встреча пройдёт на новой арене, построенной к чемпионату мира. «Армейцы» станут первыми гостями стадиона.

В нынешнем сезоне команды уже встречались. В сентябре 2017 года «СКА-Хабаровск» обыграл «Ростов» на своём поле со счётом 2:1. Эта победа стала второй для дальневосточников в российской премьер-Лиге. После этого матча «армейцы» побед не одерживали, а их безголевая серия растянулась уже на пять игр. Не помогает даже смена тренеров. РИА «Восток-Медиа» писало, что с новым наставником Сергеем Переднёй «красно-синие» уступили пермскому «Амкару» со счётом 0:2.

С 13 очками хабаровские футболисты продолжают оставаться на последней строчке турнирной таблицы РФПЛ. У «Ростова» дела обстоят лучше: сейчас они располагаются на 13 й строчке с 27 результативными баллами в активе и совсем немного отстают от команд, находящихся выше.

Последний раз в РФПЛ ростовчане побеждали в декабре прошлого года. В этом команда дважды сыграла вничью и трижды уступила. Несмотря на это, хозяева новой арены считаются фаворитами предстоящей встречи. К тому же «армейцы» на несколько матчей остались без полузащитника Дмитрия Кабутова. Как сообщало агентство, его дисквалифицировали за грубую игру, повлёкшую травму соперника.

Матч начнётся в 19:00 по московскому времени. Рассудит команды Владимир Москалёв.

#Ксения Мурзина#Новости#Хабаровский край#Спорт#Спорт27#Футбол#РФПЛ#СКА-Хабаровск#ФК "Ростов"#Ростов-на-Дону
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