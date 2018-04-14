В Хабаровском крае для автобусов открыли трассу Лидога — Ванино

Posted 14 апреля 2018, 00:17
Published 14 апреля 2018, 00:17
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, ограничение движения сняли вечером пятницы,13 апреля. Сейчас дорога открыта для всех видов транспорта.
РИА «Восток-Медиа» писало, что ограничение на трассе ввели 11 апреля. На меры пошли в превентивных целях — из-за циклона, проходящего по территории Хабаровского края, на магистрали ухудшились дорожно-климатические условия.
По этой же причине закрытой для автобусов оказалась трасса Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Однако движение по ней возобновилось раньше, чем по дороге Лидога — Ванино: уже 12 апреля дорожные службы пустили транспорт по магистрали.
Из-за непогоды временно прекратилось паромное сообщение между посёлком Ванино и Холмском. В течение двух дней порывы ветра до 18-23 метров в секунду и сильный снег не позволяли возобновить работу паромов. Движение разрешили только утром 13 апреля.