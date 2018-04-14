В Хабаровском крае для автобусов открыли трассу Лидога — Ванино

По этой же причине закрытой для автобусов оказалась трасса Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Однако движение по ней возобновилось раньше, чем по дороге Лидога — Ванино: уже 12 апреля дорожные службы пустили транспорт по магистрали.