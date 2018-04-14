vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 апреля 2018, 00:17

Published 14 апреля 2018, 00:17

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

В Хабаровском крае для автобусов открыли трассу Лидога — Ванино

14 апреля 2018, 00:17
Сюжет
Автобусы
В Хабаровском крае возобновилось движение автобусов по участку дороги Лидога — Ванино. Трассу открыли после улучшения дорожно-климатических условий.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, ограничение движения сняли вечером пятницы,13 апреля. Сейчас дорога открыта для всех видов транспорта.

РИА «Восток-Медиа» писало, что ограничение на трассе ввели 11 апреля. На меры пошли в превентивных целях — из-за циклона, проходящего по территории Хабаровского края, на магистрали ухудшились дорожно-климатические условия.

По этой же причине закрытой для автобусов оказалась трасса Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Однако движение по ней возобновилось раньше, чем по дороге Лидога — Ванино: уже 12 апреля дорожные службы пустили транспорт по магистрали.

Из-за непогоды временно прекратилось паромное сообщение между посёлком Ванино и Холмском. В течение двух дней порывы ветра до 18-23 метров в секунду и сильный снег не позволяли возобновить работу паромов. Движение разрешили только утром 13 апреля.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Автобусы#Ограничение движения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика