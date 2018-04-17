Пункт пропуска вблизи Хабаровска включили в госпрограмму развития ДВ

РИА «Восток-Медиа» писало, что о появлении речного пункта пропуска через российско-китайскую границу на «Заимке» владельцы туристического комплекса заявили в декабре 2016 года во время визита руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова в дальневосточную столицу. Открыть объект планировали в августе 2017-го, затем перенесли сроки на сентябрь. Из-за затянувшейся процедуры получения разрешений от различных спецслужб и ведомств владельцы пункта вновь перенесли сроки открытия. Позже хозяин «Замки» Игорь Неклюдов заявил, что открытие сдерживают искусственно.