vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 апреля 2018, 23:51

Published 16 апреля 2018, 23:51

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Пункт пропуска вблизи Хабаровска включили в госпрограмму развития ДВ

16 апреля 2018, 23:51
Сюжет
Минвостокразвития
В государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» дополнительно включат 22 инвестиционных проекта с суммарным объёмом инвестиций 147 миллиардов рублей. В Хабаровском крае одобрение получил проект пункта пропуска в районе «Заимки».

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, решение о включении новых проектов в программу чиновник приняли по итогам заседания подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

Пункт пропуска строят недалеко от Хабаровска — на территории туристического комплекса «Заимка». Там будет функционировать речной вокзал с причалами и гидротехническими сооружениями. Помимо этого, в министерстве решили поддержать инвестпроект по строительству рыбной фермы для разведения и реализации рыб осетровых пород.

РИА «Восток-Медиа» писало, что о появлении речного пункта пропуска через российско-китайскую границу на «Заимке» владельцы туристического комплекса заявили в декабре 2016 года во время визита руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова в дальневосточную столицу. Открыть объект планировали в августе 2017-го, затем перенесли сроки на сентябрь. Из-за затянувшейся процедуры получения разрешений от различных спецслужб и ведомств владельцы пункта вновь перенесли сроки открытия. Позже хозяин «Замки» Игорь Неклюдов заявил, что открытие сдерживают искусственно.

На строительство пункта пропуска владельцы туркомплекса потратили порядка трёх миллиардов рублей. С вводом объекта в работу они планировали запустить речное сообщение с площадью Солнца, расположенной в китайском уезде Фуюань рядом с островом Большой Уссурийский. Протяжённость маршрута составит 17 километров. Предполагается, что на «Заимке» смогут принять до тысячи человек, а впоследствии — до двух тысяч.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Экономика#Хабаровск#Минвостокразвития#Пункт пропуска
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика