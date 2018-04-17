Пункт пропуска вблизи Хабаровска включили в госпрограмму развития ДВ

Posted 16 апреля 2018, 23:51
Published 16 апреля 2018, 23:51
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, решение о включении новых проектов в программу чиновник приняли по итогам заседания подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.
Пункт пропуска строят недалеко от Хабаровска — на территории туристического комплекса «Заимка». Там будет функционировать речной вокзал с причалами и гидротехническими сооружениями. Помимо этого, в министерстве решили поддержать инвестпроект по строительству рыбной фермы для разведения и реализации рыб осетровых пород.
РИА «Восток-Медиа» писало, что о появлении речного пункта пропуска через российско-китайскую границу на «Заимке» владельцы туристического комплекса заявили в декабре 2016 года во время визита руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова в дальневосточную столицу. Открыть объект планировали в августе 2017-го, затем перенесли сроки на сентябрь. Из-за затянувшейся процедуры получения разрешений от различных спецслужб и ведомств владельцы пункта вновь перенесли сроки открытия. Позже хозяин «Замки» Игорь Неклюдов заявил, что открытие сдерживают искусственно.
На строительство пункта пропуска владельцы туркомплекса потратили порядка трёх миллиардов рублей. С вводом объекта в работу они планировали запустить речное сообщение с площадью Солнца, расположенной в китайском уезде Фуюань рядом с островом Большой Уссурийский. Протяжённость маршрута составит 17 километров. Предполагается, что на «Заимке» смогут принять до тысячи человек, а впоследствии — до двух тысяч.