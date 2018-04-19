Сайт хабаровского ТЮЗа стал недоступен из-за блокировок Роскомнадзора

«Друзья! В попытке отключить непокорный Телеграм Роскомнадзор заблокировал уже 16 миллионов ни в чем не повинных IP-адресов. Сайт нашего театра попал в это число и временно (надеемся) не работает», — сообщили в аккаунте хабаровского Театра юного зрителя в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).