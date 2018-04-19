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Posted 19 апреля 2018, 03:06

Published 19 апреля 2018, 03:06

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Сайт хабаровского ТЮЗа стал недоступен из-за блокировок Роскомнадзора

19 апреля 2018, 03:06
Жители дальневосточной столицы некоторое время не могли попасть на официальный сайт хабаровского Театра юного зрителя. В своих аккаунтах в соцсетях работники сообщили, что ресурс закрыт из-за блокировок Роскомнадзора.

Ведомство пытается ограничить доступ жителей страны в мессенджер Telegram, внося в реестр запрещённых все IP-адреса, которыми пользуется приложение. В список попадают целые подсети крупнейших хостингов Amazon, Google и Digital Ocean. Однако на них размещены и другие сайты — интернет-магазины, «визитки» и иные ресурсы, от которых зависит работа различных организаций.

«Друзья! В попытке отключить непокорный Телеграм Роскомнадзор заблокировал уже 16 миллионов ни в чем не повинных IP-адресов. Сайт нашего театра попал в это число и временно (надеемся) не работает», — сообщили в аккаунте хабаровского Театра юного зрителя в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Доступ к Telegram ограничили по решению суда из-за отказа предоставить ФСБ России ключи шифрования, которые в ведомстве требовали для ограничения доступа к каналам общения террористов. Приложение использует IP-адреса крупных хостингов, меняя их каждый раз при новой блокировке. К моменту написания публикации сайт ТЮЗа успешно открывался.

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