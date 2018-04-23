В Хабаровском крае 93 % жилья сдали с нарушением сроков

Posted 23 апреля 2018, 03:30
Published 23 апреля 2018, 03:30
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Всего застройщики в прошлом году ввели в эксплуатацию 92,2 тысячи квадратных метров жилья в 22 многоквартирных домах. На значение этой цифры ощутимо повлиял кризис последних лет: по сравнению с предыдущим годом объём вводимого жилья сократился на 23 %.
Впрочем, это средняя по рынку динамика, от которой отдельные застройщики весьма значительно отклоняются. Например, ввод жилья компанией «Первый семейный комплекс» упал на 36 %, тогда как «Управление инвестиционных программ города Хабаровска», напротив, нарастила его на 23 %, СХ «Флагман» — на 64 %.
Всё введенное в 2017 году жильё в Хабаровском крае возвели региональные застройщики. Лидером строительного рынка региона стала компания «АмурСтройСервис», занимающая 368-е место в масштабах России. Её доля значительна: 25,1 % или 23,2 тысячи квадратных метров в одном многоквартирном доме. Годом ранее на позиции лидера находился строительный холдинг «Керенг» с вдвое большим объёмом ввода — 47,2 тысячи квадратных метров.
Остальные застройщики существенно уступают лидеру. Ближайший соперник — «Управление инвестиционных программ города Хабаровска» — отстаёт от «АмурСтройСервиса» на четверть с показателем 17,6 тысячи квадратных метров в двух многоквартирных домах.
Вообще одной из отличительных черт регионального рынка жилищного строительства является высокий уровень концентрации. На долю трёх крупнейших застройщиков приходится 54 % строительства, на долю пяти крупнейших — 71 %. При этом по сравнению с 2016 годом концентрация рынка снизилась: тогда пять крупнейших застройщиков обеспечивали 76 % ввода жилья.
Такая ситуация в регионе сложилась из-за того, что абсолютное большинство застройщиков значительно мельче лидера: 11 из 16 участников рейтинга сдали в прошлом году меньше пяти тысяч квадратных метров жилья и в федеральном масштабе занимают места с тринадцатой по восемнадцатую сотню.
Одной из наиболее горячих тем последних лет стал перенос сроков ввода жилья. Эта проблема не обошла и Хабаровский край: 14 из 16 застройщиков, сдавших дома в прошлом году, сделали это с нарушением сроков — это 93 % всего введённого жилья. Взятые на себя обещания сдержали только «Гравзавод Комсомольский» и «Росинмонолитстрой».
Нашлись и те, кто не сдал в прошлом году ни метра. Именно по этой причине и не попали в рейтинг. Это многострадальные Главное военное строительное управление № 6 (бывший «Дальспецстрой») и «СамСтрой». Дольщики ждут своих квартир в домах этих компаний не один год. И если ГВСУ обещает краевым властям сдать в 2018-м две многоэтажки в микрорайоне «Строитель» и завершить его возведение, то «СамСтрой» во главе с Владимиром Фридманом только просит у краевых властей гарантий для очередного кредита. «Казачья гора» так и остаётся долгостроем с печальной историей.
Сложности с соблюдением заявленных сроков сдачи жилья коснулись как мелких застройщиков, так и лидеров рынка. Например, «АмурСтройСервис» сдал с отставанием свой единственный дом, так же как и «УИП». Те же проблемы и у компаний, занимающих последние места в рейтинге — СК «Эверест» и «Солнечная поляна». Последняя вообще любит отставать и не доделывать. Владельцы квартир в этом квартале мучаются то с легковоспламеняющейся обшивкой дома, то с канализационными стоками, которые разливаются по дворам из-за неработающих шамбо.
Проблемы начались и у «УИП». Компания, возводящая торговый центр «Счастье» в краевой столице, не смогла приступить к строительству комплекса «Грани» в районе площади Славы. При этом застройщик не единственный среди городских столкнулся с проблемами. Муниципальному «Управлению капитального строительства», которое строило дома для пострадавших от подтопления, а теперь возводит жильё эконом-класса, и вовсе грозит банкротство. По решению суда там уже ввели процедуру наблюдения.
По итогам 2017 года площадь объектов незавершённого строительства в регионе составляет 1 миллион 177 тысяч квадратных метров — это почти четыре годовых плана Хабаровского края. Больше всего «недостороев» расположено в дальневосточной столице — 85 %.
Однако у некоторых компаний сроки переноса большие, у других — не столь значительные. Кроме того, у одних застройщиков задержки коснулись всех вводимых в 2017 году площадей, у других – только некоторых. Строительным компаниям из второй группы удалось, по крайней мере, часть жилья сдать в срок, и в этом их преимущество. Поэтому для корректного сравнения застройщиков Единый реестр застройщиков рассчитывает такой показатель как «средневзвешенная просрочка». В нём учитывается как доля площадей, сданных позже обещанного, так и глубина этой просрочки.
По этому показателю наихудшую оценку получило СМФ «Энергожилстрой» со средневзвешенной просрочкой в 44,9 месяца. Далее с показателем 20,4 месяца следует ООО «Капитель». Сданные объекты этих двух застройщиков оказались наиболее проблемными. И не мудрено: история с «Капителью», которая длится уже больше пяти лет, только получает развитие. Компания возводила дома для сирот в жилом комплексе «Твердохлебово». Получить свои квартиры владельцы должны были ещё в 2013 году, но руководство растратило бюджетные деньги, и стройка застопорилась. Часть квартир ввели в эксплуатацию в 2015 году, часть в 2017-м после того, как реальные сроки получили генеральный директор фирмы и министр строительства Андрей Попов.
В 2018 году ситуация с переносом сроков сдачи жилья ухудшается. Например, строительный холдинг «Грант», занимающий первое место по объёмам текущего строительства, объявил о задержке в строительстве десяти своих объектов. По некоторым из них перенос достигает 39 месяцев. Но и это не предел: «Застройщик-ДВ» переносит сдачу всех трёх своих объектов на 57 месяцев, строительно-монтажная фирма «Энергожилстрой» — на 60 месяцев. Грядёт появление нового «долгостроя» и лидера рейтинга по просроченным срокам сдачи: на «Амурские зори», возводящие две многоэтажки на Уссурийском бульваре и улице Салтыкова-Щедрина, уже завели уголовное дело. А руководители, которых подозревают в растрате денег дольщиков, пропали. Искать их краевой Минстрой и Госстройнадзор собираются с помощью прокуратуры и сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями.
И это далеко не исчерпывающий перечень проблемных застройщиков. Ситуация такова, что любые заявленные застройщиками сроки могут быть дополнительно сдвинуты и в дальнейшем, что делает прогноз сдачи жилья в наступившем году практически невозможным.
В этом году в Хабаровском крае должны ввести в эксплуатацию 375 069 квадратных метров жилья. Сейчас под пристальным вниманием регионального Минстроя находятся четыре объекта ГВСУ № 6 и ООО «Жилкомплекс», ещё 19 требуют пристального наблюдения. В число проблемных попал даже разрекламированный комплекс «ГринВилль» в селе Тополево. С начала года в крае достроили всего 64 145 квадратных метров — это шесть из 48 запланированных к сдаче домов.
Справка:
Единый реестр застройщиков создан в 2016 году. Его составили при поддержке Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА). ЕРЗ включает в себя данные застройщиков жилья, осуществляющих в Российской Федерации жилищное строительство с привлечением средств граждан по договорам участия в долевом строительстве. Для подборки используют данные с официальных сайтов строительных компаний, проектные декларации, информацию, полученную напрямую от застройщиков и от региональных контролирующих органов.