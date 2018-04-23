В Хабаровском крае 93 % жилья сдали с нарушением сроков

Нашлись и те, кто не сдал в прошлом году ни метра. Именно по этой причине и не попали в рейтинг. Это многострадальные Главное военное строительное управление № 6 (бывший «Дальспецстрой») и «СамСтрой». Дольщики ждут своих квартир в домах этих компаний не один год. И если ГВСУ обещает краевым властям сдать в 2018-м две многоэтажки в микрорайоне «Строитель» и завершить его возведение, то «СамСтрой» во главе с Владимиром Фридманом только просит у краевых властей гарантий для очередного кредита. «Казачья гора» так и остаётся долгостроем с печальной историей.