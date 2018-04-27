Средний рост ЖКХ-тарифов в Хабаровском крае составит четыре процента

«Тариф на теплоснабжение в регионе одинаковые и для организаций, и для населения, которое оплачивает услугу с учётом НДС. Для жителей он сегодня составляет 1 639,74 рубля, после 1 июля вырастет до 1 705,32 рубля. Для коммунальной энергетики губернатор ежегодно устанавливает предельный уровень тарифа — в этом году это 2 698,38 рубля», — сказала и. о. председателя комитета.