Средний рост ЖКХ-тарифов в Хабаровском крае составит четыре процента

Posted 27 апреля 2018, 07:14
Published 27 апреля 2018, 07:14
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Как рассказала журналистам в пятницу, 27 апреля, и. о. председателя комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края Маргарита Эскина, с новыми показателями ресурсоснабжающие организации края определились до 20 декабря, как этого требует закон. В первом полугодии 2017-го тарифы не изменятся, а с 1 июля подрастут.
По данным комитета, одноставочный тариф на электроэнергию, который сегодня держится на уровне 4,27 рубля за киловатт-час, летом увеличится на 16 копеек. Владельцы квартир с электроплитами, жители сельской местности и дачники с 1 июля будут платить за свет 3,1 рубля — на 11 копеек больше, чем сейчас.
«Тариф на теплоснабжение в регионе одинаковые и для организаций, и для населения, которое оплачивает услугу с учётом НДС. Для жителей он сегодня составляет 1 639,74 рубля, после 1 июля вырастет до 1 705,32 рубля. Для коммунальной энергетики губернатор ежегодно устанавливает предельный уровень тарифа — в этом году это 2 698,38 рубля», — сказала и. о. председателя комитета.
В среднем на 4 % вырастут тарифы на природный газ: те, кто использует его для приготовления пищи и нагрева воды, будут платить 6,99 рубля за кубический метр (сейчас — 6,72 рубля). Стоимость сжиженного газа увеличится на 3,7 %.
«На четыре процента увеличится с 1 июля тариф на горячую воду в муниципальных образованиях "большой энергетики". Это Хабаровск, частично Хабаровский район, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, частично Чегдомын и посёлок Майский. Отмечу, что в данном случае тарифы двухставочные — на энергию и на теплоноситель», — добавила Маргарита Эскина.
На территориях, где для горячего водоснабжения и отопления используют котельные, рост тарифа составит 3,7 %. При этом в регионе действует губернаторское ограничение, согласно которому расходы жителей, превышающие «потолок», компенсируют из бюджета. На эти цели в краевой казне предусмотрено около трёх миллиардов рублей.
Совокупный рост коммунальных тарифов в регионе в этом году не должен превышать 6,4 %. Гражданам, которые обнаружат, что в их квитанциях это правило нарушено, чиновники советуют жаловаться муниципальным властям.