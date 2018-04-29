Хабаровский кинотеатр «Атмосфера» закрыли по соображениям безопасности

В дальневосточной столице приостановили работу кинотеатра «Атмосфера», который расположен в торговом центре «Южный парк». Доступ в залы закрыт, приобрести билеты невозможно ни в кассе, ни на сайте объединения КиноKHV, ни в службе бронирования по телефону.

«Кинотеатр закрыт до 5 мая. Забронировать билеты нельзя. Другие кинотеатры сети работают в обычном режиме», — сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в службе бронирования. Из неофициальных источников агентству стало известно, что приостановление деятельности кинотеатра связано с его размещением на третьем этаже торгового центра. Проверяющие органы обнаружили нарушения, связанные с противопожарной безопасностью — это связано с событиями, произошедшими в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Источник отметил, что компания понесёт серьёзные убытки: «Атмосфера» является самым посещаемым кинотеатром сети, а 3 мая в российский прокат выходит один из самых ожидаемых фильмов года — «Мстители. Война Бесконечности». Ранее агентство писало, что в торговых центрах Хабаровска прокуроры выявили 850 нарушений противопожарной безопасности, в 17 объектах — грубые. Результатом стал иск о прекращении их деятельности. В список попали «Магазины Радости», «Южный парк», «Большая Медведица».