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Posted 29 апреля 2018, 02:20

Published 29 апреля 2018, 02:20

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Хабаровский кинотеатр «Атмосфера» закрыли по соображениям безопасности

29 апреля 2018, 02:20
В дальневосточной столице приостановили работу кинотеатра «Атмосфера», который расположен в торговом центре «Южный парк». Доступ в залы закрыт, приобрести билеты невозможно ни в кассе, ни на сайте объединения КиноKHV, ни в службе бронирования по телефону.

«Кинотеатр закрыт до 5 мая. Забронировать билеты нельзя. Другие кинотеатры сети работают в обычном режиме», — сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в службе бронирования.

Из неофициальных источников агентству стало известно, что приостановление деятельности кинотеатра связано с его размещением на третьем этаже торгового центра. Проверяющие органы обнаружили нарушения, связанные с противопожарной безопасностью — это связано с событиями, произошедшими в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Источник отметил, что компания понесёт серьёзные убытки: «Атмосфера» является самым посещаемым кинотеатром сети, а 3 мая в российский прокат выходит один из самых ожидаемых фильмов года — «Мстители. Война Бесконечности».

Ранее агентство писало, что в торговых центрах Хабаровска прокуроры выявили 850 нарушений противопожарной безопасности, в 17 объектах — грубые. Результатом стал иск о прекращении их деятельности. В список попали «Магазины Радости», «Южный парк», «Большая Медведица».

#Андрей Митрофанов#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Пожарная безопасность#Кинотеатр
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