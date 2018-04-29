Хабаровский кинотеатр «Атмосфера» закрыли по соображениям безопасности

Posted 29 апреля 2018, 02:20
Published 29 апреля 2018, 02:20
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
«Кинотеатр закрыт до 5 мая. Забронировать билеты нельзя. Другие кинотеатры сети работают в обычном режиме», — сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в службе бронирования.
Из неофициальных источников агентству стало известно, что приостановление деятельности кинотеатра связано с его размещением на третьем этаже торгового центра. Проверяющие органы обнаружили нарушения, связанные с противопожарной безопасностью — это связано с событиями, произошедшими в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
Источник отметил, что компания понесёт серьёзные убытки: «Атмосфера» является самым посещаемым кинотеатром сети, а 3 мая в российский прокат выходит один из самых ожидаемых фильмов года — «Мстители. Война Бесконечности».
Ранее агентство писало, что в торговых центрах Хабаровска прокуроры выявили 850 нарушений противопожарной безопасности, в 17 объектах — грубые. Результатом стал иск о прекращении их деятельности. В список попали «Магазины Радости», «Южный парк», «Большая Медведица».