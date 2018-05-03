Глава посёлка в Хабаровском крае отделался «условкой» за 11 преступлений

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что Анатолия Панова задержали 21 ноября 2016 года в связи с уголовным делом по статье «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, из-за действий подозреваемого муниципальный бюджет недосчитался 8,5 миллиона рублей. Вскоре Анатолия Панова отправили под домашний арест — в связи с преклонным возрастом чиновника и состоянием его здоровья, а затем решили отстранить от должности, чтобы исключить давление на его подчинённого.