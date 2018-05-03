Глава посёлка в Хабаровском крае отделался «условкой» за 11 преступлений

Posted 3 мая 2018, 06:38
Published 3 мая 2018, 06:38
Modified 1 сентября 2022, 07:31
Updated 1 сентября 2022, 07:31
Суд установил, что с июля 2013 по апрель 2016 года глава администрации Новоургальского городского поселения передал по договорам социального найма 11 квартир жителям посёлка. Граждане приватизировали эти площади и стали собственниками, поэтому жильё выбыло из муниципального жилищного фонда.
Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, на тот момент в Новом Ургале в очереди на жильё находились 168 человек, из них 20 инвалидов, 11 многодетных семей, пятеро сирот, 41 мать-одиночка, один труженик тыла. Глава посёлка не признал свою вину. Суд назначил ему три года лишения свободы условно.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что Анатолия Панова задержали 21 ноября 2016 года в связи с уголовным делом по статье «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, из-за действий подозреваемого муниципальный бюджет недосчитался 8,5 миллиона рублей. Вскоре Анатолия Панова отправили под домашний арест — в связи с преклонным возрастом чиновника и состоянием его здоровья, а затем решили отстранить от должности, чтобы исключить давление на его подчинённого.