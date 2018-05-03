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Posted 3 мая 2018, 06:38

Published 3 мая 2018, 06:38

Modified 1 сентября 2022, 07:31

Updated 1 сентября 2022, 07:31

Глава посёлка в Хабаровском крае отделался «условкой» за 11 преступлений

3 мая 2018, 06:38
В Хабаровском крае суд вынес приговор главе посёлка Новый Ургал, который провернул махинацию на квартирах. Он передал жилые помещения своим знакомым, у которых не было в этом необходимости — несмотря на то, что в населённом пункте есть целая очередь нуждающихся.

Суд установил, что с июля 2013 по апрель 2016 года глава администрации Новоургальского городского поселения передал по договорам социального найма 11 квартир жителям посёлка. Граждане приватизировали эти площади и стали собственниками, поэтому жильё выбыло из муниципального жилищного фонда.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, на тот момент в Новом Ургале в очереди на жильё находились 168 человек, из них 20 инвалидов, 11 многодетных семей, пятеро сирот, 41 мать-одиночка, один труженик тыла. Глава посёлка не признал свою вину. Суд назначил ему три года лишения свободы условно.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что Анатолия Панова задержали 21 ноября 2016 года в связи с уголовным делом по статье «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, из-за действий подозреваемого муниципальный бюджет недосчитался 8,5 миллиона рублей. Вскоре Анатолия Панова отправили под домашний арест — в связи с преклонным возрастом чиновника и состоянием его здоровья, а затем решили отстранить от должности, чтобы исключить давление на его подчинённого.

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#Новости#Хабаровский край#Общество#Суск27#Превышение полномочий
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