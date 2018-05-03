Хабаровчан отправили под суд за крупную наживу на обороте денег

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о подобных махинациях. Например, в дальневосточной столице отправили под суд 12 местных жителей, которые организовали преступную группу, чтобы обналичивать деньги с расчётных счетов частных фирм и предпринимателей без оформления нужных документов. Со снятой суммы злоумышленники оставляли себе «комиссию» — не меньше двух процентов, а оставшиеся деньги передавали клиентам. Злоумышленники заработали не меньше 29 миллионов рублей.