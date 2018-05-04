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Posted 4 мая 2018, 04:36

Published 4 мая 2018, 04:36

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

Андрей Тарасенко провёл урок патриотического воспитания в Приморкой школе

4 мая 2018, 04:36
Сюжет
Патриотизм
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко провёл урок патриотического воспитания в лицее №3 Владивостока. Глава региона рассказал школьникам о героях своей семьи, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

В преддверии праздника Великой Победы врио губернатора поговорил с учениками шестого класса о патриотизме. Андрей Тарасенко рассказал ребятам о том, откуда появилось это понятие, и о том, что оно означает для него самого.

«Это любовь к дому, к Родине. Это когда война или беда и все как один становятся на защиту своей страны. Это когда делаешь что-то на пользу своему государству», – подчеркнул глава региона.

Тарасенко также отметил, что настоящими патриотами считаются те, кто в годы Великой Отечественной войны защищал страну на полях сражений и в тылу.

«Враг хотел уничтожить нашу страну, стереть её с лица земли. Но все, от мала до велика, объединились против фашизма. Даже дети такого возраста как вы стояли за станками и делали снаряды», – рассказал глава края.

Школьники рассказали о своих родственниках, которые прошли войну, и спросили о том, были ли в семье Тарасенко участники событий тех лет.

«Оба моих деда воевали. Один был на войне водителем – возил снаряды, дошел до Берлина. Вернувшись с войны, работал комбайнёром, умер в годах. Второй погиб, освобождая Калининград, там и захоронен», – отметил врио губернатора.

В ходе встречи глава региона также акцентировал внимание на том, что наряду с другими гражданами страны приморцы совершали подвиги и в других вооруженных конфликтах. Один из них является бывшим учеником лицея №3 Виктор Фесюн. Он геройски погиб при исполнении интернационального долга 13 мая 1982 года в Афганистане.

Глава Приморья призвал ребят гордиться своей страной, читать больше книг о войне и сохранить память о тех, кто когда-то отстоял мир и свободу.

#Новости#Общество#АПК#Патриотизм
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