Андрей Тарасенко провёл урок патриотического воспитания в Приморкой школе

Posted 4 мая 2018, 04:36
Published 4 мая 2018, 04:36
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
В преддверии праздника Великой Победы врио губернатора поговорил с учениками шестого класса о патриотизме. Андрей Тарасенко рассказал ребятам о том, откуда появилось это понятие, и о том, что оно означает для него самого.
«Это любовь к дому, к Родине. Это когда война или беда и все как один становятся на защиту своей страны. Это когда делаешь что-то на пользу своему государству», – подчеркнул глава региона.
Тарасенко также отметил, что настоящими патриотами считаются те, кто в годы Великой Отечественной войны защищал страну на полях сражений и в тылу.
«Враг хотел уничтожить нашу страну, стереть её с лица земли. Но все, от мала до велика, объединились против фашизма. Даже дети такого возраста как вы стояли за станками и делали снаряды», – рассказал глава края.
Школьники рассказали о своих родственниках, которые прошли войну, и спросили о том, были ли в семье Тарасенко участники событий тех лет.
«Оба моих деда воевали. Один был на войне водителем – возил снаряды, дошел до Берлина. Вернувшись с войны, работал комбайнёром, умер в годах. Второй погиб, освобождая Калининград, там и захоронен», – отметил врио губернатора.
В ходе встречи глава региона также акцентировал внимание на том, что наряду с другими гражданами страны приморцы совершали подвиги и в других вооруженных конфликтах. Один из них является бывшим учеником лицея №3 Виктор Фесюн. Он геройски погиб при исполнении интернационального долга 13 мая 1982 года в Афганистане.
Глава Приморья призвал ребят гордиться своей страной, читать больше книг о войне и сохранить память о тех, кто когда-то отстоял мир и свободу.