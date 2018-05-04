Андрей Тарасенко провёл урок патриотического воспитания в Приморкой школе

В ходе встречи глава региона также акцентировал внимание на том, что наряду с другими гражданами страны приморцы совершали подвиги и в других вооруженных конфликтах. Один из них является бывшим учеником лицея №3 Виктор Фесюн. Он геройски погиб при исполнении интернационального долга 13 мая 1982 года в Афганистане.