Вахтанговцы привезли в Хабаровск пять спектаклей и столько же фур декораций

Posted 4 мая 2018, 08:08
Published 4 мая 2018, 08:08
Modified 17 сентября 2022, 15:04
Updated 17 сентября 2022, 15:04
Артисты, режиссёры, руководители театра имени Вахтангова собрались на пресс-конференции и рассказали о том, чего это стоило — вывезти больше ста человек из Москвы в Хабаровск. В краевом центре столичные гости уже продемонстрировали «Крик лангусты»: как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», главные роли в спектакле исполняют Юлия Рутберг и Андрей Ильин. Впереди — «Дядя Ваня, «Медея», «Наш класс» и легендарный «Евгений Онегин».
«Мы впервые, наверное, за последние десять лет выезжаем с такими масштабными гастролями по Дальнему Востоку. Мы очень рады быть у вас в крае, для нас это всегда новый опыт, всегда интересные встречи со зрителями, это испытание себя. Мы привезли вам пять лучших, как считаем, спектаклей — совершенно разножанровых. Здесь, в Хабаровске, порядка 115 человек, пять фур реквизита и декораций. Мы показываем спектакли так же, как показываем их в Москве, не делаем себе никаких скидок», — поделился с журналистами директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
Довезти московский театр до Хабаровска удалось благодаря Федеральному центру поддержки гастрольной деятельности. Благодаря их организационной и финансовой помощи у дальневосточников есть возможность увидеть выступления ведущих артистов и творения лучших режиссёров страны.
«Сейчас у нас четыре направления: если мы начинали с одного — выезд ведущих российских театров в регионы — то сейчас их уже четыре. Второе направление тоже очень важно — это выезд региональных театров на гастроли. Три ваших театра принимают в них участие. Следующее направление — поддержка русскоязычных театров в ближайшем зарубежье, четвёртое — поддержка театров для детей и юношества. С Хабаровском очень приятно работать, большое спасибо принимающей стороне. Государство не жалеет, старается выделять деньги, необходимые для этих гастролей — это, естественно, дорого. В этом году бюджет федерального центра — это практически полмиллиарда. Сами понимаете, для культуры это очень большие финансовые вложения», — объяснил заместитель генерального директора Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Владимир Черкасов.
Чтобы понять, какие из своих спектаклей театр может показать на местной сцене, не обойтись без технического визита. Уже после него формируется гастрольная афиша. Так, показать «Евгения Онегина» в Комсомольске-на-Амуре, куда вахтанговцы заглянули перед Хабаровском, не удалось именно из-за технических особенностей площадки — обновлённого после реконструкции местного театра драмы. Зато горожане увидели другой титулованный спектакль — «Дядя Ваня».
«Мы формируем афишу таким образом, чтобы театр мог играть параллельно на двух сценах каждый день, чтобы они по актёрскому составу расходились. И, безусловно, мы берём лучшие названия, которые, как нам кажется, есть в театре. Поэтому афиша, которая у вас представлена в Хабаровске — это разноплановые спектакли, которые поставлены разными режиссёрами», — уточнил Кирилл Крок.