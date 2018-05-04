Вахтанговцы привезли в Хабаровск пять спектаклей и столько же фур декораций

«Сейчас у нас четыре направления: если мы начинали с одного — выезд ведущих российских театров в регионы — то сейчас их уже четыре. Второе направление тоже очень важно — это выезд региональных театров на гастроли. Три ваших театра принимают в них участие. Следующее направление — поддержка русскоязычных театров в ближайшем зарубежье, четвёртое — поддержка театров для детей и юношества. С Хабаровском очень приятно работать, большое спасибо принимающей стороне. Государство не жалеет, старается выделять деньги, необходимые для этих гастролей — это, естественно, дорого. В этом году бюджет федерального центра — это практически полмиллиарда. Сами понимаете, для культуры это очень большие финансовые вложения», — объяснил заместитель генерального директора Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Владимир Черкасов.