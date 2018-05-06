Очередной мост в Приморье стал причиной бедствия: в воду угодил большегруз

Posted 6 мая 2018, 05:26
Published 6 мая 2018, 05:26
Modified 1 сентября 2022, 03:08
Updated 1 сентября 2022, 03:08
О проблеме с мостом вблизи села Новороссия местные жители знают не понаслышке. По утверждениям очевидцев, шаткую конструкцию из плит то и дело подмывает. Свидетели уверяют, что проезд по мостовому перекрытию через реку Шкотовка из-за непогоды стал крайне опасен для любого вида транспорта. Накануне в воду угодил большегруз, водитель крупногабаритного транспорта при этом был абсолютно трезв. Очевидцы крушения тяжеловеса в срочном порядке вызвали на место происшествия спасателей. Информация о состоянии мужчины уточняется. Для вызволения грузовика из водной ловушки понадобится помощь крана. Тем временем местные жители негодуют из-за состояния моста.
«Езжу по этому мосту несколько раз а неделю к отцу – чистый экстрим! Когда там был гарнизон – все было в порядке, и мосты были- один капитальный для транспорта и несколько пешеходных. Когда военные ушли, этот населенный пункт никому стал не нужен. Старики доживают, а те, кто помоложе- другой формации- им ничего не надо. Глава сельского поселения каждый год обещает предпринять что- либо по поводу моста, называет бешеные суммы в десятки миллионов, но воз и ныне там. Несколько раз в год мост смывает вода, жители своими силами его кое- как восстанавливают и так до следующей большой воды», — поделилась одна из респондентов (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что из-за непогоды оказался размыт ещё один участок шкотовской трассы. Дорога рядом со сломанным мостом в Смоляниново, по которому запрещено движение, попросту ушла под воду. Из-за затопления участка трассы сотни автолюбителей оказались заложниками ситуации. К близлежащим населённым пунктам людям пришлось добираться в объезд по заснеженным трассам.