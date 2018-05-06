Очередной мост в Приморье стал причиной бедствия: в воду угодил большегруз

«Езжу по этому мосту несколько раз а неделю к отцу – чистый экстрим! Когда там был гарнизон – все было в порядке, и мосты были- один капитальный для транспорта и несколько пешеходных. Когда военные ушли, этот населенный пункт никому стал не нужен. Старики доживают, а те, кто помоложе- другой формации- им ничего не надо. Глава сельского поселения каждый год обещает предпринять что- либо по поводу моста, называет бешеные суммы в десятки миллионов, но воз и ныне там. Несколько раз в год мост смывает вода, жители своими силами его кое- как восстанавливают и так до следующей большой воды», — поделилась одна из респондентов (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).