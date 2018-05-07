День Победы в Хабаровске будет тёплым и солнечным

Кратковременные дожди на территории Хабаровского края возможны только 8 и 11 мая в южных и центральных районах. Ветер в эти дни будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха постепенно будет повышаться: ночью от 0… +7 в начале неделе до +5… +10 к концу, днём воздух прогреется от +13... +20 до +17… +22 градусов.