День Победы в Хабаровске будет тёплым и солнечным

Posted 7 мая 2018, 02:47
Published 7 мая 2018, 02:47
Modified 17 сентября 2022, 14:33
Updated 17 сентября 2022, 14:33
В целом погода на новой неделе в Хабаровске будет благоприятной. Небольшой кратковременный дождь возможен лишь 11 мая. В остальные дни будет сухо и тепло: +9... +11 градусов ночью и около +20… +22 градусов днём. Скорость северо-восточного и юго-восточного ветра составит 6-11 метров в секунду.
Кратковременные дожди на территории Хабаровского края возможны только 8 и 11 мая в южных и центральных районах. Ветер в эти дни будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха постепенно будет повышаться: ночью от 0… +7 в начале неделе до +5… +10 к концу, днём воздух прогреется от +13... +20 до +17… +22 градусов.
«На этой неделе мы будем на два-три градуса выше нормы. За холодные выходные показатели опустились ниже нормы почти на четыре градуса, сейчас будут возвращаться. Можно сказать, что мы уже вошли в постоянное тепло, однако понижение температуры возможно, но ненамного», — рассказала корреспонденту агентства начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометеоцентра Галина Брынцева.