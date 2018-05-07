День Победы во Владивостоке: центр — перекрыть, люки — заварить

Posted 7 мая 2018, 04:45
Published 7 мая 2018, 04:45
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
За процессом следят сотрудники полиции и ГИБДД. По имеющимся данным, люки заваривают из соображений безопасности – обычная практика в преддверии массовых мероприятий, проводимых в больших городах. Такие меры применяются в рамках антитеррористических мероприятий.
По данным администрации, в понедельник вечером, с 21:00 до 00:00 центр города вновь станет не доступен для транспорта. Генеральная репетиция парада Победы ограничит движение и парковку на следующих участках автодорог:
- по улице Корабельной Набережной: от дома № 73 по улице Светланской до дома № 1 по Океанскому проспекту;
- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельной Набережной до пересечения с улицей Светланской;
- по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;
- по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;
- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;
- по улице 1-й Морской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской;
- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской;
- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;
- по улице Петра Великого: от пересечения с Почтовым переулком до пересечения с улицей Светланской.
Памятные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы, пройдут во Владивостоке уже во вторник, 8 мая. В краевом центре состоятся митинги и торжественные церемонии возложения венков и цветов к памятникам и мемориалам. В мероприятиях примут участие ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов и представители общественности. Сам День Победы в приморской столице отметят парадом боевой техники, шествием «Бессмертного полка», солдатской кашей и праздничным салютом одновременно с трех точек – центра Владивостока, острова Русский и поселка Трудовое.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», 9 мая день из-за военного парада и вечерних праздничных мероприятий изменится и схема движения общественного транспорта. Главный синоптик Приморья уже рассказал о том, какой будет погода в крае 9 мая. По его словам, жителям края стоит задуматься об утеплении гардероба.