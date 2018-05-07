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Posted 7 мая 2018, 04:45

Published 7 мая 2018, 04:45

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

День Победы во Владивостоке: центр — перекрыть, люки — заварить

7 мая 2018, 04:45
Сюжет
Дорога
Владивосток готовится отпраздновать 73 годовщину со Дня Победы. В центре города в преддверии массовых мероприятий коммунальные службы заваривают канализационные люки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

За процессом следят сотрудники полиции и ГИБДД. По имеющимся данным, люки заваривают из соображений безопасности – обычная практика в преддверии массовых мероприятий, проводимых в больших городах. Такие меры применяются в рамках антитеррористических мероприятий.

По данным администрации, в понедельник вечером, с 21:00 до 00:00 центр города вновь станет не доступен для транспорта. Генеральная репетиция парада Победы ограничит движение и парковку на следующих участках автодорог:

- по улице Корабельной Набережной: от дома № 73 по улице Светланской до дома № 1 по Океанскому проспекту;

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельной Набережной до пересечения с улицей Светланской;

- по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;

- по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;

- по улице 1-й Морской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Петра Великого: от пересечения с Почтовым переулком до пересечения с улицей Светланской.

Памятные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы, пройдут во Владивостоке уже во вторник, 8 мая. В краевом центре состоятся митинги и торжественные церемонии возложения венков и цветов к памятникам и мемориалам. В мероприятиях примут участие ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов и представители общественности. Сам День Победы в приморской столице отметят парадом боевой техники, шествием «Бессмертного полка», солдатской кашей и праздничным салютом одновременно с трех точек – центра Владивостока, острова Русский и поселка Трудовое.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», 9 мая день из-за военного парада и вечерних праздничных мероприятий изменится и схема движения общественного транспорта. Главный синоптик Приморья уже рассказал о том, какой будет погода в крае 9 мая. По его словам, жителям края стоит задуматься об утеплении гардероба.

#Новости#Общество#9 Мая#Дорога#Владивосток#Канализационный люк#Люк
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