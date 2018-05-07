День Победы во Владивостоке: центр — перекрыть, люки — заварить

Памятные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы, пройдут во Владивостоке уже во вторник, 8 мая. В краевом центре состоятся митинги и торжественные церемонии возложения венков и цветов к памятникам и мемориалам. В мероприятиях примут участие ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов и представители общественности. Сам День Победы в приморской столице отметят парадом боевой техники, шествием «Бессмертного полка», солдатской кашей и праздничным салютом одновременно с трех точек – центра Владивостока, острова Русский и поселка Трудовое.