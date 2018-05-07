Потенциал края представят на Днях международного бизнеса в Хабаровске

Для предпринимателей, заинтересованных в выходе на внешние рынки организуют серию круглых столов, мастер-классов и семинаров. На них федеральные и региональные спикеры и фасилитаторы расскажут об особенностях продвижения производимой продукции и услуг на внешние рынки, тонкостях реализации экспортных проектов и поделятся успешными практиками. Желание участвовать в Днях международного бизнеса выразили свыше 80-ти компаний и организаций Хабаровского края.