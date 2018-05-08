vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 мая 2018, 04:41

Published 8 мая 2018, 04:41

Modified 1 сентября 2022, 07:35

Updated 1 сентября 2022, 07:35

Школьники Владивостока посоревновались в знании истории XX века

8 мая 2018, 04:41
Сюжет
Школьники
Познавательная игра «Страницы Великой Победы» прошла в Центре развития творчества детей и юношества Владивостка. В интеллектуальных раундах столкнулись команды из нескольких общеобразовательных учреждений края, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В состязании приняли участия ученики средних школ города № 27, 35, 50, 74 и лицей № 41. Сама игра состояла из двух раундов: разминка «Оружие Победы» и брейн-ринг.

Здесь ребятам предстояло показать свои знания и ответить на вопросы по темам: военное дело, полководцы Великой Отечественной войны, подвиг солдата, Великая Отечественная война в литературе и искусстве, исторические места. Тур проходил в мультимедийном формате: на экране располагался барабан с разноцветными секторами – каждому цвету соответствовала определённая тема. Команды участников выбирали цвет и номер самого вопроса. Затем они совещались и давали ответы, от правильности которых зависела победа.

Как отмечают организаторы, игра прошла интересно, динамично. Все участники интеллектуальных соревнований проявили себя активно и показали неплохие знания истории прошлого столетия. К слову, наибольшее число голосов за всю игру получила команда школы № 50. Второе место в состязании заняли ученики из лицея № 41, а почётное третье место завоевала команда 27 школы. Всех призёров и участников жюри также поощрило грамотами.

Материалы по теме
«Встреча поколений» прошла во Владивостоке
#Новости#Общество#Школьники#Игра#Ученики#Поколение NEXT#Школьница
Подпишитесь
Популярное