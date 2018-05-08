Школьники Владивостока посоревновались в знании истории XX века

Здесь ребятам предстояло показать свои знания и ответить на вопросы по темам: военное дело, полководцы Великой Отечественной войны, подвиг солдата, Великая Отечественная война в литературе и искусстве, исторические места. Тур проходил в мультимедийном формате: на экране располагался барабан с разноцветными секторами – каждому цвету соответствовала определённая тема. Команды участников выбирали цвет и номер самого вопроса. Затем они совещались и давали ответы, от правильности которых зависела победа.