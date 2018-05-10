В Комсомольске эвакуировали поликлинику из-за «заложенной бомбы»

Posted 10 мая 2018, 01:03
Published 10 мая 2018, 01:03
Modified 17 сентября 2022, 15:06
Updated 17 сентября 2022, 15:06
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе отдела МВД России по Комсомольску, сообщение о подозрительном предмете в поликлинике поступило утром, 10 мая. К 10:00 все экстренные службы приехали на место. Сотрудники ведомств проводят проверку.
РИА« Восток-Медиа» писало о случаях «минирования» зданий в Комсомольске-на-Амуре. Так, из-за сообщения о заложенной бомбе эвакуировали 50 человек. Местный житель позвонил в полицию и рассказал, что в доме заложена бомба. Экстренные службы проверили учреждение и не обнаружили опасности. Стражи порядка задержали подозреваемого: он сделал звонок из хулиганских побуждений.
Также массовые угрозы «минирования» произошли в Хабаровске в сентябре и декабре прошлого года. Осенью из-за ложных сообщений эвакуировали несколько торговых центров, школу и здание мэрии. Ситуация повторилась в последний рабочий день ушедшего года.
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