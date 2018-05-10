В Комсомольске эвакуировали поликлинику из-за «заложенной бомбы»

РИА« Восток-Медиа» писало о случаях «минирования» зданий в Комсомольске-на-Амуре. Так, из-за сообщения о заложенной бомбе эвакуировали 50 человек. Местный житель позвонил в полицию и рассказал, что в доме заложена бомба. Экстренные службы проверили учреждение и не обнаружили опасности. Стражи порядка задержали подозреваемого: он сделал звонок из хулиганских побуждений.