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Posted 10 мая 2018, 01:03

Published 10 мая 2018, 01:03

Modified 17 сентября 2022, 15:06

Updated 17 сентября 2022, 15:06

В Комсомольске эвакуировали поликлинику из-за «заложенной бомбы»

10 мая 2018, 01:03
Сюжет
Терроризм
В Комсомольске-на-Амуре людей эвакуировали из поликлиники № 5 в центре города. По предварительным данным, в здании может быть заложена бомба. На месте работают все экстренные службы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе отдела МВД России по Комсомольску, сообщение о подозрительном предмете в поликлинике поступило утром, 10 мая. К 10:00 все экстренные службы приехали на место. Сотрудники ведомств проводят проверку.

РИА« Восток-Медиа» писало о случаях «минирования» зданий в Комсомольске-на-Амуре. Так, из-за сообщения о заложенной бомбе эвакуировали 50 человек. Местный житель позвонил в полицию и рассказал, что в доме заложена бомба. Экстренные службы проверили учреждение и не обнаружили опасности. Стражи порядка задержали подозреваемого: он сделал звонок из хулиганских побуждений.

Также массовые угрозы «минирования» произошли в Хабаровске в сентябре и декабре прошлого года. Осенью из-за ложных сообщений эвакуировали несколько торговых центров, школу и здание мэрии. Ситуация повторилась в последний рабочий день ушедшего года.

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#Кеся Коноплянко#Новости#Хабаровский край#Комсомольск-на-Амуре#Мвд27#Терроризм#Поликлиники
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