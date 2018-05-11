В Хабаровске нашли четыре тонны мяса, заражённого сальмонеллой

Специалисты отобрали пробы от партии бескостной мороженой буйволятины на предприятии по переработке и хранению мясной продукции. По информации пресс-службы управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, фирма расположена на Краснореченской, 118. Продукцию весом 3900 килограммов произвели в Индии. Проведённые лабораторные испытания показали, что мясо не соответствует техническим требованиям таможенного союза по показателю сальмонеллы. В эту большую группу энтеробактерий входят различные серотипы — возбудители брюшного тифа, паратифов А, В и С и сальмонеллёзов.