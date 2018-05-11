В Хабаровске нашли четыре тонны мяса, заражённого сальмонеллой

Posted 11 мая 2018, 07:15
Published 11 мая 2018, 07:15
Modified 1 сентября 2022, 07:32
Updated 1 сентября 2022, 07:32
Специалисты отобрали пробы от партии бескостной мороженой буйволятины на предприятии по переработке и хранению мясной продукции. По информации пресс-службы управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, фирма расположена на Краснореченской, 118. Продукцию весом 3900 килограммов произвели в Индии. Проведённые лабораторные испытания показали, что мясо не соответствует техническим требованиям таможенного союза по показателю сальмонеллы. В эту большую группу энтеробактерий входят различные серотипы — возбудители брюшного тифа, паратифов А, В и С и сальмонеллёзов.
Результаты исследований сразу же внесли в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста» и в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано», а также отправили срочным донесением в центральный аппарат Россельхознадзора. Доступ к ГИС имеет ветслужба Хабаровского края, которая контролирует оборот продукции животного происхождения в регионе.
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