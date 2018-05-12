Сельская школа в Хабаровском районе вошла в проект «Самбо в школу»

Posted 12 мая 2018, 07:35
Published 12 мая 2018, 07:35
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
«Самбо в этом году исполняется 80 лет, как и нашему Хабаровскому краю. Символично, что именно в этом году Хабаровский район присоединился к программе «Самбо в школу». Надеюсь, что он станет одним из первых в развитии данного вида спорта», — отметил на церемонии открытия заместитель председателя правительства края — министр культуры Александр Федосов.
Деньги на ремонт школьного зала выделили из районного, краевого и федерального бюджетов. Замена пола, ремонт стен и потолка, покупка нового ковра обошлись почти в 1,5 миллиона рублей.
«Ещё год назад здесь не то, что спортом заниматься — заходить то было не всегда приятно. За счёт только районного бюджета мы бы не потянули ремонт. Также хотел бы поблагодарить краевую федерацию самбо, которая помогла нам реализовать в этом зале программу «Самбо в школу». Такие школьные залы позволяют отвлечь наших детей от улицы», — рассказал глава Хабаровского муниципального района Денис Удод.
«Самбо в школу» — часть федерального проекта «Открытый мир самбо», ориентированного на приобщение школьников и молодёжи к изучению основ этого вида спорта, создание условий для патриотического, физического и духовно-нравственного воспитания молодого поколения. Хабаровский край присоединился к проекту в 2016 году. Для региона самбо — один из самых популярных видов спорта. Единоборством в крае занимаются больше 2,5 тысяч человек. Сильные школы самбо действуют в Амурске, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске.
Как ранее писало агентство, в этом учебном году школьников обучали основам самбо на уроках физической культуры. Занятия по борьбе проходили в 28 школах региона.