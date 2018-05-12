Сельская школа в Хабаровском районе вошла в проект «Самбо в школу»

«Ещё год назад здесь не то, что спортом заниматься — заходить то было не всегда приятно. За счёт только районного бюджета мы бы не потянули ремонт. Также хотел бы поблагодарить краевую федерацию самбо, которая помогла нам реализовать в этом зале программу «Самбо в школу». Такие школьные залы позволяют отвлечь наших детей от улицы», — рассказал глава Хабаровского муниципального района Денис Удод.