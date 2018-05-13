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Posted 13 мая 2018, 06:38

Published 13 мая 2018, 06:38

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Бюджет Хабаровского края увеличится почти на пять миллиардов рублей

13 мая 2018, 06:38
Сюжет
Бюджет
Депутаты Законодательной Думы Хабаровского рассмотрят законопроект, увеличивающий бюджет региона. Внеочередное заседание постоянного комитета краевого парламента по по бюджету, налогам и экономическому развитию состоится в понедельник.

«В первом чтении будет рассмотрен законопроект, которым предлагается внести изменения в региональный закон "О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"», — сообщает пресс-служба Закдумы.

Документ предусматривает увеличение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2018 год в сумме 4,7 миллиарда рублей. На 2019 год межбюджетные трансферты увеличиваются более чем на 3,8 миллиарда, на 2020 год — на 3,4 миллиарда.

Поправки коснутся 18 государственных программ региона. Самые существенные изменения ожидаются по госпрограммам, направленным на развитие здравоохранения, образования и физической культуры в Хабаровском крае.

#Новости#Хабаровский край#Экономика#Законодательная Дума Хабаровского края#Бюджетное финансирование#Бюджет
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