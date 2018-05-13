Бюджет Хабаровского края увеличится почти на пять миллиардов рублей

Документ предусматривает увеличение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2018 год в сумме 4,7 миллиарда рублей. На 2019 год межбюджетные трансферты увеличиваются более чем на 3,8 миллиарда, на 2020 год — на 3,4 миллиарда.