«СКА-Хабаровск» завершит сезон в Санкт-Петербурге

«СКА-Хабаровск» завершает свое дебютное выступление в высшем дивизионе российского футбола на последнем месте, сумев набрать лишь 13 очков. После зимней паузы в чемпионате дальневосточники не только не сумели ни разу победить, но и не забили ни одного гола. «Зенит» подошёл к концу сезона на пятом месте и лишился шансов на медали.