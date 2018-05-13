«СКА-Хабаровск» завершит сезон в Санкт-Петербурге

Posted 12 мая 2018, 23:31
Published 12 мая 2018, 23:31
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
«Сине-голубые» стали первым соперником хабаровчан в Премьер-лиге. Это была единственная встреча в истории команд — 16 июля прошлого года петербуржцы на победили на стадионе имени Ленина со счётом 2:0.
Матч в северной столице начнётся в 14:00 по местному времени — в Хабаровске уже будет 21:00. Судить встречу назначен московский арбитр Алексей Матюнин.
«СКА-Хабаровск» завершает свое дебютное выступление в высшем дивизионе российского футбола на последнем месте, сумев набрать лишь 13 очков. После зимней паузы в чемпионате дальневосточники не только не сумели ни разу победить, но и не забили ни одного гола. «Зенит» подошёл к концу сезона на пятом месте и лишился шансов на медали.