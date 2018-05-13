vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 мая 2018, 23:31

Published 12 мая 2018, 23:31

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

«СКА-Хабаровск» завершит сезон в Санкт-Петербурге

12 мая 2018, 23:31
Сюжет
Спорт
Хабаровский футбольный клуб СКА завершает сезон матчем с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 30-го тура чемпионата России дальневосточники проведут на выезде.

«Сине-голубые» стали первым соперником хабаровчан в Премьер-лиге. Это была единственная встреча в истории команд — 16 июля прошлого года петербуржцы на победили на стадионе имени Ленина со счётом 2:0.

Матч в северной столице начнётся в 14:00 по местному времени — в Хабаровске уже будет 21:00. Судить встречу назначен московский арбитр Алексей Матюнин.

«СКА-Хабаровск» завершает свое дебютное выступление в высшем дивизионе российского футбола на последнем месте, сумев набрать лишь 13 очков. После зимней паузы в чемпионате дальневосточники не только не сумели ни разу победить, но и не забили ни одного гола. «Зенит» подошёл к концу сезона на пятом месте и лишился шансов на медали.

#Андрей Митрофанов#Новости#Хабаровский край#Спорт#Хабаровск#Футбол#РФПЛ#СКА-Хабаровск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика