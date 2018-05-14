Хабаровские студенты заставили робота раздавать листовки

Posted 14 мая 2018, 05:14
Published 14 мая 2018, 05:14
Modified 1 сентября 2022, 07:33
Updated 1 сентября 2022, 07:33
«Я только заканчиваю школу. Думаю, куда идти поступать. Вообще, ТОГУ – это не единственный вариант для меня, но очень подкупает его студенческая активность. На фестивале мне понравился робот-промоутер. Он листовки раздает. Это очень круто», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» посетитель фестиваля Иван Чемерев.
Каждый факультет и институт хотел как-то запомниться. Например, все будущие строители были в спецодежде и касках, а химики оделись в медицинские халаты. Для посетителей специально придумали игры, которых раньше не существовало, организовали выставки лучших работ студентов Института архитектуры и дизайна.
«Я учусь на кадастрового инженера, поэтому и рассказываю про свой инженерно-строительный институт. В основном, спрашивают про поступление и просят примерить каску. Ещё мы учим всех правильно играть в "Дженгу"», — рассказал корреспонденту «Восток-Медиа» студент инженерно-строительного института Артём Ткачёв.
Как ранее писало агентство, организаторы старались заинтересовать каждого. На фестивале можно было сделать себе памятную медаль из дерева, послушать лекции преподавателей университета и сфотографироваться на старинный фотоаппарат.
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