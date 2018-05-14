Хабаровские студенты заставили робота раздавать листовки

«Я только заканчиваю школу. Думаю, куда идти поступать. Вообще, ТОГУ – это не единственный вариант для меня, но очень подкупает его студенческая активность. На фестивале мне понравился робот-промоутер. Он листовки раздает. Это очень круто», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» посетитель фестиваля Иван Чемерев.