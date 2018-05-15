Дорогу во Владивостоке закрыли на два месяца

Информация о ремонте в районе проезда появилась на стендах только к субботе, 12 мая: на объекте ведётся техперевооружение тепловой сети. Заказчиком работ является филиал «Приморская генерация» АО «ДГК», подрядчик – ООО «НТС-Групп». Срок выполнения работ – с 10 мая 2018 года до 10 июля 2018 года. До этого момента проезд автомобилей и общественного транспорта будет осуществляться через улицу Монтажная. К слову, движение трамваем на данном участке трассы проходит в штатном режиме.