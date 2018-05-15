Дорогу во Владивостоке закрыли на два месяца

Posted 15 мая 2018, 02:59
Published 15 мая 2018, 02:59
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
В районе улицы Борисенко на два месяца перекрыли проезд от дома №54а до дома №60. Ремонтные работы начались в пятницу, 11 мая. По словам местных жителей, об ограничении дорожного движения автолюбителей Владивостока заранее никто не предупреждал, поэтому знак «кирпича» на дороге стал для многих неожиданностью. Теперь движение осуществляется в объезд по узкой трассе в районе улицы Монтажная.
Информация о ремонте в районе проезда появилась на стендах только к субботе, 12 мая: на объекте ведётся техперевооружение тепловой сети. Заказчиком работ является филиал «Приморская генерация» АО «ДГК», подрядчик – ООО «НТС-Групп». Срок выполнения работ – с 10 мая 2018 года до 10 июля 2018 года. До этого момента проезд автомобилей и общественного транспорта будет осуществляться через улицу Монтажная. К слову, движение трамваем на данном участке трассы проходит в штатном режиме.
Из-за изменений движения в районе улиц Борисенко, Сахалинская и Монтажная утром и вечером наблюдаются серьёзные заторы. Отсутствие разворотов и «карманов» для высадки пассажиров также влияет на трафик.
По данным администрации, на два дня во Владивостоке перекроют и ещё одну трассу в районе улицы Борисенко. Так, в четверг, 17 мая, Приморский водоканал проведёт перекладку канализационного коллектора в районе остановки "Школьная". Движение транспорта перекроют от дома №17а до дома № 17б. Ограничения будут действовать с раннего утра до поздней ночи пятницы, 18 мая. Объезд будет организован по улицам Борисенко, Спортивная и Фадеева.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», ремонтные работы начались и на подъезде к аэропорту «Владивосток». Работы на объекте будут вестись каждый день с учётом погодных условий. Укладывать асфальт специалисты будут круглосуточно, чтобы как можно быстрее завершить ремонт.