vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 мая 2018, 23:28

Published 15 мая 2018, 23:28

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Приставы Хабаровского края выдворили из России пятерых нелегалов

15 мая 2018, 23:28
Сюжет
Мигранты
В Хабаровском крае судебным приставам пришлось выдворить за пределы России пятерых иностранцев. У них истёк срок действия временного разрешения на работу, но домой при этом они не уезжали.

В межрайонном отделе судебных приставов находились исполнительные производства в отношении пятерых граждан иностранных государств — Украины, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана — о принудительном выдворении за пределы России. Прибывая на территорию страны, мигранты получали временное разрешение на работу, но когда его срок действия истекал, то они не возвращались к себе на родину, а продолжали находиться на территории России с нарушением срока пребывания без регистрации. Тем самым иностранцы уклонялись от добровольного выезда за пределы страны.

Как сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО, незаконных гостей доставили в Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению, в управлении МВД России по региону. Затем мигрантов принудительно доставили до пунктов пропуска через границу страны с государствами, из которых те приехали. Всего с начала 2018 года приставам пришлось выставить из Хабаровского края и Еврейской автономной области 33 мигрантов.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Приставы#Судебные приставы#Мигранты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика