Приставы Хабаровского края выдворили из России пятерых нелегалов

Posted 15 мая 2018, 23:28
Published 15 мая 2018, 23:28
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
В межрайонном отделе судебных приставов находились исполнительные производства в отношении пятерых граждан иностранных государств — Украины, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана — о принудительном выдворении за пределы России. Прибывая на территорию страны, мигранты получали временное разрешение на работу, но когда его срок действия истекал, то они не возвращались к себе на родину, а продолжали находиться на территории России с нарушением срока пребывания без регистрации. Тем самым иностранцы уклонялись от добровольного выезда за пределы страны.
Как сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО, незаконных гостей доставили в Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению, в управлении МВД России по региону. Затем мигрантов принудительно доставили до пунктов пропуска через границу страны с государствами, из которых те приехали. Всего с начала 2018 года приставам пришлось выставить из Хабаровского края и Еврейской автономной области 33 мигрантов.