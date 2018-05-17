Хабаровский бизнесмен: ответственность за безопасность на батуте несу я

«Её согласие не имеет никакого значения. Как только она переступила порог коммерческого объекта, сразу наступает другая ответственность. За безопасность на аттракционе отвечаю я, — поделился с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» Семён Копылов. — Этот ребёнок ходит к нам уже семь или восемь лет. Сегодня ему уже 13 лет, он делает серьёзные упражнения. Но у нас не спортивный объект, а развлекательный, на нём нельзя тренироваться для достижения спортивных результатов. Мы много раз говорили с родителями, мы пытаемся объяснить, что ребёнку нужно заниматься не так активно, но ничего не меняется».