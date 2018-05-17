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Posted 17 мая 2018, 04:36

Published 17 мая 2018, 04:36

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Хабаровский бизнесмен: ответственность за безопасность на батуте несу я

17 мая 2018, 04:36
Сюжет
Дети-инвалиды
В дальневосточной столице ребёнка-аутиста не пустили на развлекательный аттракцион. Мать подростка считает это решение унизительным и готова взять ответственность за возможные травмы, но предприниматель не соглашается с этим, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сын хабаровчанки Светланы Колесниковой страдает аутизмом, и для его здоровья полезна физическая нагрузка, в том числе — прыжки на батуте. Уже много лет семья посещает подобные аттракционы, но в этом году столкнулась с отказом — несмотря на то, что 13-летний мальчик находился в сопровождении матери.

«Это очень неприятно и, я считаю, очень унизительно по отношению к моему ребёнку — и вообще к детям и к людям с инвалидностью. Ребёнок очень послушно выполняет все требования инструкторов и получает огромное удовольствие. И для его здоровья, для формирования его нейронных связей, для общего физического развития это большой плюс», — рассказала корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» мать ребёнка Светлана Колесникова.

Женщина не против написать заявление о том, что родители готовы нести полную ответственность в случае травмы на аттракционе. Но владелец батута, предприниматель Семён Копылов заверил, что такой документ в случае разбирательства не снимает груз с плеч бизнесмена.

«Её согласие не имеет никакого значения. Как только она переступила порог коммерческого объекта, сразу наступает другая ответственность. За безопасность на аттракционе отвечаю я, — поделился с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» Семён Копылов. — Этот ребёнок ходит к нам уже семь или восемь лет. Сегодня ему уже 13 лет, он делает серьёзные упражнения. Но у нас не спортивный объект, а развлекательный, на нём нельзя тренироваться для достижения спортивных результатов. Мы много раз говорили с родителями, мы пытаемся объяснить, что ребёнку нужно заниматься не так активно, но ничего не меняется».

Согласно ГОСТу «Безопасность аттракционов. Общие требования», сотрудники должны принимать все меры, чтобы пресечь недопустимые действия на объекте. В документе сказано, что запрет пользования аттракционом для развлечений на основании медицинских показаний или соображений безопасности не является дискриминацией.

#Полина Песляк#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Прыжки на батуте#Дети-инвалиды#Батут#Аттракцион
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