Хабаровский бизнесмен: ответственность за безопасность на батуте несу я

Posted 17 мая 2018, 04:36
Published 17 мая 2018, 04:36
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Сын хабаровчанки Светланы Колесниковой страдает аутизмом, и для его здоровья полезна физическая нагрузка, в том числе — прыжки на батуте. Уже много лет семья посещает подобные аттракционы, но в этом году столкнулась с отказом — несмотря на то, что 13-летний мальчик находился в сопровождении матери.
«Это очень неприятно и, я считаю, очень унизительно по отношению к моему ребёнку — и вообще к детям и к людям с инвалидностью. Ребёнок очень послушно выполняет все требования инструкторов и получает огромное удовольствие. И для его здоровья, для формирования его нейронных связей, для общего физического развития это большой плюс», — рассказала корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» мать ребёнка Светлана Колесникова.
Женщина не против написать заявление о том, что родители готовы нести полную ответственность в случае травмы на аттракционе. Но владелец батута, предприниматель Семён Копылов заверил, что такой документ в случае разбирательства не снимает груз с плеч бизнесмена.
«Её согласие не имеет никакого значения. Как только она переступила порог коммерческого объекта, сразу наступает другая ответственность. За безопасность на аттракционе отвечаю я, — поделился с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» Семён Копылов. — Этот ребёнок ходит к нам уже семь или восемь лет. Сегодня ему уже 13 лет, он делает серьёзные упражнения. Но у нас не спортивный объект, а развлекательный, на нём нельзя тренироваться для достижения спортивных результатов. Мы много раз говорили с родителями, мы пытаемся объяснить, что ребёнку нужно заниматься не так активно, но ничего не меняется».
Согласно ГОСТу «Безопасность аттракционов. Общие требования», сотрудники должны принимать все меры, чтобы пресечь недопустимые действия на объекте. В документе сказано, что запрет пользования аттракционом для развлечений на основании медицинских показаний или соображений безопасности не является дискриминацией.