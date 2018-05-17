Приморские кудоисты привезли три золотые медали Кубка России

Первое золото в копилку команды в категории 240 единиц принёс чемпион мира Гегам Манавазян. Ещё одну высшую награду завоевал в категории 270 единиц серебряный призёр Кубка мира Андрей Черных. Кроме этого, он получил специальный приз за лучший бой. Бронза досталась ещё одному приморцу Евгению Мыкало. Третью золотую медаль в абсолютной категории среди женщин выиграла победительница первенства мира Александра Савичева. К слову, в Приморье данное спортивное направление поддерживается благодаря реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2013-2020 годы.