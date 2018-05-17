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Posted 17 мая 2018, 03:51

Published 17 мая 2018, 03:51

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Приморские кудоисты привезли три золотые медали Кубка России

17 мая 2018, 03:51
Приморские кудоисты вновь заявили о себе на Кубке России в Калининграде. Спортсменам удалось завоевать три золотые медали и одну бронзовую, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Участие в соревнованиях приняли сильнейшие кудоисты страны. По словам организаторов, турнир выдался очень тяжёлым: все бои были бескомпромиссными и ожесточёнными. Несмотря на острую конкуренцию, для приморских кудоистов выступления стали успешными. Они завоевали три золотые и одну бронзовую награды.

Первое золото в копилку команды в категории 240 единиц принёс чемпион мира Гегам Манавазян. Ещё одну высшую награду завоевал в категории 270 единиц серебряный призёр Кубка мира Андрей Черных. Кроме этого, он получил специальный приз за лучший бой. Бронза досталась ещё одному приморцу Евгению Мыкало. Третью золотую медаль в абсолютной категории среди женщин выиграла победительница первенства мира Александра Савичева. К слову, в Приморье данное спортивное направление поддерживается благодаря реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2013-2020 годы.

С достижениями спортсменов поздравил руководитель федерации кудо ДВФО Александр Ясин. Он подчеркнул, что золотые награды на Кубке России очень важны.

«Победа на этих соревнованиях предоставит нашим кудоистам шанс попасть в число кандидатов в сборную России и пройти на предстоящий в ноябре чемпионат мира в Японии», – сообщил Александр Ясин.

После непродолжительного отдыха приморские спортсмены начнут тренироваться, чтобы подготовиться к решающим отборочным сборам в Обнинске. После этого определится окончательный состав национальной команды на чемпионат мира.

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