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Posted 22 мая 2018, 13:29

Published 22 мая 2018, 13:29

Modified 1 сентября 2022, 07:35

Updated 1 сентября 2022, 07:35

В Австралии суд признал архиепископа виновным в сокрытии преступления

22 мая 2018, 13:29
Сюжет
Происшествие
В Австралии архиепископ Филипп Уилсон обвиняется в том, что не рассказал полиции о преступлении. Он скрыл, что один из священников совершил сексуальное надругательство над ребенком.

Обвинение о сокрытии преступления было выдвинуто 67-летнему Уилсону еще в 2015 году. Правоохранители уверены, что архиепископ знал о сексуальном надругательстве священника Джеймса Флетчера над 10-летним мальчиком, но не рассказал о случившемся в полицию. Само преступление было совершено в 1970-х годах. Об этом пишет газета «Известия».

Защита Уилсона просила закрыть дело, так как у архиепископа болезнь Альцгеймера. Однако суд не принял это во внимание и признал Уилсона виновным. Архиепископу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

#Новости#Происшествие
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