В Австралии суд признал архиепископа виновным в сокрытии преступления

Обвинение о сокрытии преступления было выдвинуто 67-летнему Уилсону еще в 2015 году. Правоохранители уверены, что архиепископ знал о сексуальном надругательстве священника Джеймса Флетчера над 10-летним мальчиком, но не рассказал о случившемся в полицию. Само преступление было совершено в 1970-х годах. Об этом пишет газета «Известия».