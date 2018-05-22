В Австралии суд признал архиепископа виновным в сокрытии преступления

Posted 22 мая 2018, 13:29
Published 22 мая 2018, 13:29
Modified 1 сентября 2022, 07:35
Updated 1 сентября 2022, 07:35
Обвинение о сокрытии преступления было выдвинуто 67-летнему Уилсону еще в 2015 году. Правоохранители уверены, что архиепископ знал о сексуальном надругательстве священника Джеймса Флетчера над 10-летним мальчиком, но не рассказал о случившемся в полицию. Само преступление было совершено в 1970-х годах. Об этом пишет газета «Известия».
Защита Уилсона просила закрыть дело, так как у архиепископа болезнь Альцгеймера. Однако суд не принял это во внимание и признал Уилсона виновным. Архиепископу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.