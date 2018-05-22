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Posted 22 мая 2018, 15:15

Published 22 мая 2018, 15:15

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

Во Владивостоке пожарным пришлось спасать гаражи и машины

22 мая 2018, 15:15
Необдуманный поступок жителей приморской столицы чуть не привёл к серьёзному происшествию. В ночь со вторника на среду, 23 мая, пожарным пришлось спасать гаражи и автомобили в Ленинском районе города, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Весёлый смех и непринуждённая беседа у небольшого костра, раздавалась со стороны одного из гаражных кооперативов, расположенных между домом № 52 на Льва Толстого и Красного Знамени, 104. Однако смешки быстро утихли, когда пламя из костра стало распространяться на косогор. По всей вероятности, умельцы, решившие очистить территорию от мусора, не учли силу ветра, поэтому пал оказался бесконтрольным. По словам свидетелей, виновники не спешили вызывать пожарных, а попросту предпочли ретироваться с места происшествия.

Сообщение о возгорании в гаражном кооперативе поступило от случайных очевидцев, когда огонь уже успел изрядно распространиться. Пламя подобралось к близлежащим постройкам и угрожало целостности припаркованных рядом машин. Прибывшие по указанному адресу пожарные довольно быстро справились с возгоранием. В 00:30 пожар удалось ликвидировать, после чего специалисты занялись осмотром территории. Благодаря оперативным действиям спасателей, обошлось без пострадавших и ущерба.

РИА «Восток-Медиа» уже неоднократно сообщало о последствиях неосторожного обращения с огнём. Весной Приморский край захватила целая череда пожаров, вызванная бесконтрольным палом травы.

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