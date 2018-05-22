Во Владивостоке пожарным пришлось спасать гаражи и машины

Весёлый смех и непринуждённая беседа у небольшого костра, раздавалась со стороны одного из гаражных кооперативов, расположенных между домом № 52 на Льва Толстого и Красного Знамени, 104. Однако смешки быстро утихли, когда пламя из костра стало распространяться на косогор. По всей вероятности, умельцы, решившие очистить территорию от мусора, не учли силу ветра, поэтому пал оказался бесконтрольным. По словам свидетелей, виновники не спешили вызывать пожарных, а попросту предпочли ретироваться с места происшествия.