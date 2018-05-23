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Posted 23 мая 2018, 03:24

Published 23 мая 2018, 03:24

Modified 1 сентября 2022, 03:08

Updated 1 сентября 2022, 03:08

Двухлетний ребёнок утонул в яме в Комсомольском районе

23 мая 2018, 03:24
Сюжет
Происшествие
В Комсомольском районе в яме с водой утонул ребёнок. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Трагедия случилась 22 мая. Во время прогулки в посёлке Молодёжный пропал двухлетний мальчик. В ходе поисков его тело нашли на соседнем участке в неглубокой яме с водой. Во время осмотра специалисты не обнаружили телесных повреждений. По предварительной версии, ребёнок утонул.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, владельца участка нашли. Яма на его владениях появилась после того, как он выкопал её для установки забора. Засыпать её мужчина не стал.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела взяло на контроль руководство краевого следственного управления.

Подобная трагедия в марте этого года произошла в селе Найхин. Тогда в подземной металлической ёмкости утонула девочка. РИА «Восток-Медиа» писало, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» и задержали главу сельского поселения, который по версии сотрудников надзорного ведомства ненадлежащим образом исполнял свои профессиональные обязанности.

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