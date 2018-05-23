Минфин США увеличил срок закрытия сделок с ГАЗом

Posted 23 мая 2018, 14:46
Published 23 мая 2018, 14:46
Modified 1 сентября 2022, 07:35
Updated 1 сентября 2022, 07:35
Такая лицензия позволяет 15-ти физическим и юридическим лицам США реализовывать оговоренные соглашениями транзакции для закрытия или пролонгирования сделок с группой компаний ГАЗ, а также его дочерними фирмами до 23 октября текущего года, - сообщает rns.online.
Кроме этого в Минфине США отметили, что ограничения с ГАЗа могут быть сняты в том случае, если Олег Дерипаска покинет пост руководителя. Аналогичный механизм по устранению ограничений власти США был предложен и «Русалу».
6 апреля этого года Министерством финансов США были приняты новые санкции против 24 физических и 14 юридических лиц из России. В список вошел бизнесмен Олег Дерипаска и все компании, которыми он руководит: En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент» и UC Rusal.