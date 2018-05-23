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Posted 23 мая 2018, 14:46

Published 23 мая 2018, 14:46

Modified 1 сентября 2022, 07:35

Updated 1 сентября 2022, 07:35

Минфин США увеличил срок закрытия сделок с ГАЗом

23 мая 2018, 14:46
Министерство финансов США создало общую лицензию, согласно которой срок закрытия сделок с группой ГАЗ для американских физических и юридических лиц продлевается до 23 октября 2018 года.

Такая лицензия позволяет 15-ти физическим и юридическим лицам США реализовывать оговоренные соглашениями транзакции для закрытия или пролонгирования сделок с группой компаний ГАЗ, а также его дочерними фирмами до 23 октября текущего года, - сообщает rns.online.

Кроме этого в Минфине США отметили, что ограничения с ГАЗа могут быть сняты в том случае, если Олег Дерипаска покинет пост руководителя. Аналогичный механизм по устранению ограничений власти США был предложен и «Русалу».

6 апреля этого года Министерством финансов США были приняты новые санкции против 24 физических и 14 юридических лиц из России. В список вошел бизнесмен Олег Дерипаска и все компании, которыми он руководит: En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент» и UC Rusal.

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