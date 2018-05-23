На одной из дорог Владивостока произошло очень важное изменение

По данным управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, в районе дома № 98 по улице Борисенко теперь установлены временные дорожные знаки «Главная дорога», «Уступи дорогу» и «Направление главной дороги». Специалисты рассказали, что нововведение понадобилось в связи с началом ремонта на инженерных сетях. Объезд для автобусов и автомобилей сейчас осуществляется на перекрёстке улиц Монтажная и Борисенко. Если раньше автомобилистам приходилось преодолевать крутой подъём, чтобы въехать на улицу Сахалинская, при этом пропуская тех, кто движется по главной, то теперь автолюбители, движущиеся с улицы Монтажной в направлении улицы Сахалинской находятся на главной дороге, а автомобили, которые едут со стороны улиц Можайской и Борисенко, обязаны уступить.