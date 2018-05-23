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Posted 23 мая 2018, 00:32

Published 23 мая 2018, 00:32

Modified 1 сентября 2022, 02:51

Updated 1 сентября 2022, 02:51

На одной из дорог Владивостока произошло очень важное изменение

23 мая 2018, 00:32
Сюжет
Ограничение движения
В районе улицы Борисенко во Владивостоке изменилась схема движения. Нововведения будут действовать на время ремонтных работ, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, в районе дома № 98 по улице Борисенко теперь установлены временные дорожные знаки «Главная дорога», «Уступи дорогу» и «Направление главной дороги». Специалисты рассказали, что нововведение понадобилось в связи с началом ремонта на инженерных сетях. Объезд для автобусов и автомобилей сейчас осуществляется на перекрёстке улиц Монтажная и Борисенко. Если раньше автомобилистам приходилось преодолевать крутой подъём, чтобы въехать на улицу Сахалинская, при этом пропуская тех, кто движется по главной, то теперь автолюбители, движущиеся с улицы Монтажной в направлении улицы Сахалинской находятся на главной дороге, а автомобили, которые едут со стороны улиц Можайской и Борисенко, обязаны уступить.

«Временные изменения в схеме организации дорожного движения на перекрёстке Борисенко и Монтажной введены для увеличения пропускной способности улиц Монтажной, Борисенко и Сахалинской, а также для организации безопасного движения на перекрестке. Автомобилистам следует быть внимательными за рулём, соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на знаки приоритета. После завершения работ на инженерных сетях движение будет организовано в прежнем режиме», – сообщили в управлении дорог и благоустройства.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», во Владивостоке на два месяца перекрыли дорогу возле домов №54А и №60 по улице Борисенко. Теперь движение осуществляется в объезд по узкой трассе в районе улицы Монтажная. Из-за изменений движения в районе улиц Борисенко, Сахалинская и Монтажная утром и вечером наблюдаются серьёзные заторы. Отсутствие разворотов и «карманов» для высадки пассажиров также влияет на трафик.

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#Новости#Общество#Владивосток#Ограничение движения#Дорожное движение#Схема движения
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