На одной из дорог Владивостока произошло очень важное изменение

Posted 23 мая 2018, 00:32
Published 23 мая 2018, 00:32
Modified 1 сентября 2022, 02:51
Updated 1 сентября 2022, 02:51
По данным управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, в районе дома № 98 по улице Борисенко теперь установлены временные дорожные знаки «Главная дорога», «Уступи дорогу» и «Направление главной дороги». Специалисты рассказали, что нововведение понадобилось в связи с началом ремонта на инженерных сетях. Объезд для автобусов и автомобилей сейчас осуществляется на перекрёстке улиц Монтажная и Борисенко. Если раньше автомобилистам приходилось преодолевать крутой подъём, чтобы въехать на улицу Сахалинская, при этом пропуская тех, кто движется по главной, то теперь автолюбители, движущиеся с улицы Монтажной в направлении улицы Сахалинской находятся на главной дороге, а автомобили, которые едут со стороны улиц Можайской и Борисенко, обязаны уступить.
«Временные изменения в схеме организации дорожного движения на перекрёстке Борисенко и Монтажной введены для увеличения пропускной способности улиц Монтажной, Борисенко и Сахалинской, а также для организации безопасного движения на перекрестке. Автомобилистам следует быть внимательными за рулём, соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на знаки приоритета. После завершения работ на инженерных сетях движение будет организовано в прежнем режиме», – сообщили в управлении дорог и благоустройства.
Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», во Владивостоке на два месяца перекрыли дорогу возле домов №54А и №60 по улице Борисенко. Теперь движение осуществляется в объезд по узкой трассе в районе улицы Монтажная. Из-за изменений движения в районе улиц Борисенко, Сахалинская и Монтажная утром и вечером наблюдаются серьёзные заторы. Отсутствие разворотов и «карманов» для высадки пассажиров также влияет на трафик.