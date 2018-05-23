Первый детский сад с группой для младенцев заработал в Хабаровске

«Нужно, чтобы родители поверили в такие группы и захотели отдать сюда малышей, а сами могли бы продолжить образование или работу. Ежегодно в Хабаровске строится и сдаётся в эксплуатацию большое количество различных социальных объектов. Уже запланировано строительство ещё трёх больших детских садов, каждый из которых сможет принять более двухсот ребят. За последние десять лет в системе дошкольного образования Хабаровска появились 43 новых здания. Мы полностью решили вопрос с обеспечением местами в детсадах ребятишек в возрасте от трёх до семи лет. Решим и проблему с местами для детей в возрасте от полутора лет: до конца текущего года в дальневосточной столице будут открыты ещё два детских сада с ясельными группами — на улицах Лермонтова и Вилюйской. Наша главная цель — сделать город комфортным, чтобы в нём хотелось жить и растить детей», — сказал мэр.