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Posted 23 мая 2018, 06:06

Published 23 мая 2018, 06:06

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

Первый детский сад с группой для младенцев заработал в Хабаровске

23 мая 2018, 06:06
В дальневосточной столице незадолго до празднования Дня города открыли учреждение с группой для самых маленьких. Детский сад № 199 сможет принять малышей в возрасте от двух месяцев.

В здании открылся второй корпус — такой подарок краевые и городские власти сделали жителям в канун 160-летия Хабаровска. Как сообщает пресс-служба администрации дальневосточной столицы, капитальный ремонт длился ещё с прошлого года и обошёлся почти в 70 миллионов рублей. Детский сад на 150 мест оборудован в соответствии с современными требованиями. В помещениях для совсем маленьких установили пеленальные столики, санузел, постели. Для работы наняли опытный персонал: квалифицированных воспитателей и нянечек.

«Отрадно, что теперь детские сады нам нужны больше, чем детские дома: ежегодно в крае мы закрываем по два-три таких учреждения. Это значит, что у нас становится всё меньше детей, которые не нужны своим родителям, и всё больше малышей, которые будут расти в любви, заботе и прекрасных условиях для всестороннего развития», — озвучила министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова.

Как отметил мэр Хабаровска Александр Соколов, этот садик очень востребован. Уже сейчас в нём нет свободных мест, остались они только в группе для детей в возрасте от двух месяцев.

«Нужно, чтобы родители поверили в такие группы и захотели отдать сюда малышей, а сами могли бы продолжить образование или работу. Ежегодно в Хабаровске строится и сдаётся в эксплуатацию большое количество различных социальных объектов. Уже запланировано строительство ещё трёх больших детских садов, каждый из которых сможет принять более двухсот ребят. За последние десять лет в системе дошкольного образования Хабаровска появились 43 новых здания. Мы полностью решили вопрос с обеспечением местами в детсадах ребятишек в возрасте от трёх до семи лет. Решим и проблему с местами для детей в возрасте от полутора лет: до конца текущего года в дальневосточной столице будут открыты ещё два детских сада с ясельными группами — на улицах Лермонтова и Вилюйской. Наша главная цель — сделать город комфортным, чтобы в нём хотелось жить и растить детей», — сказал мэр.

РИА «Восток-Медиа» писало, что в Хабаровске также работает восемь групп для детей от полутора лет, но, по словам чиновников, потребность в них невысокая. Оптимальный возраст, когда жители города предпочитают отдавать своих детей в дошкольные учреждения — два года.

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