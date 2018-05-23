Первый детский сад с группой для младенцев заработал в Хабаровске

Posted 23 мая 2018, 06:06
Published 23 мая 2018, 06:06
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
В здании открылся второй корпус — такой подарок краевые и городские власти сделали жителям в канун 160-летия Хабаровска. Как сообщает пресс-служба администрации дальневосточной столицы, капитальный ремонт длился ещё с прошлого года и обошёлся почти в 70 миллионов рублей. Детский сад на 150 мест оборудован в соответствии с современными требованиями. В помещениях для совсем маленьких установили пеленальные столики, санузел, постели. Для работы наняли опытный персонал: квалифицированных воспитателей и нянечек.
«Отрадно, что теперь детские сады нам нужны больше, чем детские дома: ежегодно в крае мы закрываем по два-три таких учреждения. Это значит, что у нас становится всё меньше детей, которые не нужны своим родителям, и всё больше малышей, которые будут расти в любви, заботе и прекрасных условиях для всестороннего развития», — озвучила министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова.
Как отметил мэр Хабаровска Александр Соколов, этот садик очень востребован. Уже сейчас в нём нет свободных мест, остались они только в группе для детей в возрасте от двух месяцев.
«Нужно, чтобы родители поверили в такие группы и захотели отдать сюда малышей, а сами могли бы продолжить образование или работу. Ежегодно в Хабаровске строится и сдаётся в эксплуатацию большое количество различных социальных объектов. Уже запланировано строительство ещё трёх больших детских садов, каждый из которых сможет принять более двухсот ребят. За последние десять лет в системе дошкольного образования Хабаровска появились 43 новых здания. Мы полностью решили вопрос с обеспечением местами в детсадах ребятишек в возрасте от трёх до семи лет. Решим и проблему с местами для детей в возрасте от полутора лет: до конца текущего года в дальневосточной столице будут открыты ещё два детских сада с ясельными группами — на улицах Лермонтова и Вилюйской. Наша главная цель — сделать город комфортным, чтобы в нём хотелось жить и растить детей», — сказал мэр.
РИА «Восток-Медиа» писало, что в Хабаровске также работает восемь групп для детей от полутора лет, но, по словам чиновников, потребность в них невысокая. Оптимальный возраст, когда жители города предпочитают отдавать своих детей в дошкольные учреждения — два года.