Синоптики рассказали, когда во Владивостоке закончится дождь

Posted 22 мая 2018, 22:53
Published 22 мая 2018, 22:53
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
По данным портала «Примпогода», в среду, 23 мая, погоду в Приморском крае определяют фронтальные разделы. В крае сохраняется облачная погода, идут сильные дожди. В отдельных районах наблюдаются гроза и туман. В середине дня юго-западный, западный ветер усилится. Температура воздуха при этом составит +8... +20 градусов.
Во Владивостоке дождь начался минувшей ночью, а к утру только усилился. Наблюдается туман. Столбики термометров в течение дня поднимутся до 15-17 градусов со знаком «плюс».
Между тем, по данным на сайте «Примпогода», дождь начнёт прекращаться сегодня днём, по крайней мере, в столице региона. После обеда во Владивостоке прояснит, потеплеет, но немного усилится ветер. Во второй половине дня, судя по прогнозу, вообще ожидается ясная погода с вероятностью осадков 5-8 процентов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» предупреждало о непогоде. Синоптики пообещали, что по краю ударят ливневые дожди, усилится ветер, возможны грозы. Спасатели даже передали экстренное предупреждение. В связи с выпадением большого количества осадков в регионе возможно увеличение количества ДТП, подтопление населённых пунктов, подъём уровня воды в реках, нарушение электроснабжения и прочие ЧС.
Во второй половине недели в крае ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. В пятницу, 25 мая, интенсивность и площадь распространения дождей уменьшится. Ночной температурный фон понизится на 1–3 градуса, а днём повысится на 4–6 градусов. Во Владивостоке во второй половине рабочей недели будет погода с прояснениями, не исключены небольшие кратковременные дожди. Минимальная температура воздуха составит +7… +9, максимальная +13… +17 градусов.