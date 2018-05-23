Синоптики рассказали, когда во Владивостоке закончится дождь

Между тем, по данным на сайте «Примпогода», дождь начнёт прекращаться сегодня днём, по крайней мере, в столице региона. После обеда во Владивостоке прояснит, потеплеет, но немного усилится ветер. Во второй половине дня, судя по прогнозу, вообще ожидается ясная погода с вероятностью осадков 5-8 процентов.