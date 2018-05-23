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Posted 22 мая 2018, 22:53

Published 22 мая 2018, 22:53

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Синоптики рассказали, когда во Владивостоке закончится дождь

22 мая 2018, 22:53
Дождь в столице Приморского края закончится во второй половине дня. Пока по всему региону сохраняются осадки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», в среду, 23 мая, погоду в Приморском крае определяют фронтальные разделы. В крае сохраняется облачная погода, идут сильные дожди. В отдельных районах наблюдаются гроза и туман. В середине дня юго-западный, западный ветер усилится. Температура воздуха при этом составит +8... +20 градусов.

Во Владивостоке дождь начался минувшей ночью, а к утру только усилился. Наблюдается туман. Столбики термометров в течение дня поднимутся до 15-17 градусов со знаком «плюс».

Между тем, по данным на сайте «Примпогода», дождь начнёт прекращаться сегодня днём, по крайней мере, в столице региона. После обеда во Владивостоке прояснит, потеплеет, но немного усилится ветер. Во второй половине дня, судя по прогнозу, вообще ожидается ясная погода с вероятностью осадков 5-8 процентов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» предупреждало о непогоде. Синоптики пообещали, что по краю ударят ливневые дожди, усилится ветер, возможны грозы. Спасатели даже передали экстренное предупреждение. В связи с выпадением большого количества осадков в регионе возможно увеличение количества ДТП, подтопление населённых пунктов, подъём уровня воды в реках, нарушение электроснабжения и прочие ЧС.

Во второй половине недели в крае ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. В пятницу, 25 мая, интенсивность и площадь распространения дождей уменьшится. Ночной температурный фон понизится на 1–3 градуса, а днём повысится на 4–6 градусов. Во Владивостоке во второй половине рабочей недели будет погода с прояснениями, не исключены небольшие кратковременные дожди. Минимальная температура воздуха составит +7… +9, максимальная +13… +17 градусов.

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